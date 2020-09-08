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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 16:15 | 

Instagram fotoğrafı için akın ediyorlardı! Öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

İspanya’nın Galiçya bölgesinde yer alan ve Instagram fenomenlerinin akınına uğrayan Monte Name Gölü kimyasal atık sonucu turkuaz rengi aldığı ortaya çıktı.

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İspanya’nın Galiçya bölgesinde yer alan ve Instagram fenomenlerinin akınına uğrayan Monte Name Gölü kimyasal atık sonucu turkuaz rengi aldığı ortaya çıktı.

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İspanya’nın Galiçya bölgesindeki Monte Name Gölü, turkuaz rengiyle son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle popülerlik kazandı.

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Ancak gölün 1980’li yıllara kadar kullanılmış ve ardından terk edilmiş bir tungten maden ocağının kimyasal atıkları ile oluşturduğu ortaya çıktı.

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İspanyol haber sitelerine göre, dalış yaparak kimyasal ile temasta bulunan turistlerin, cilt ve mide problemleriyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Gölü ziyaret eden pek çok sosyal medya kullanıcısı kusma ve kızarıklık şikayetiyle tedavi altına alındı.

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A Coruna Üniversitesi doktoru Manuel Ferreriro “Kimyasal dolu suya kısa süreli maruz kalmak göz ve ciltte tahrişe neden olurken, suda daha fazla vakit harcamak mide sorunlarına neden olabilir” açıklamalarında bulundu.

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Uzmanlar Galiçya yönetimine bölgeye girişin yasaklanması konusunda çağrıda bulundu.

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Galiçya bölgesindeki maden, 2. Dünya Savaşı sırasında ampul üretiminde ve çeliği sertleştirmek için kilit bir bileşen olan tungsteni çıkarmak için kullanıldı.

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Ancak maden 1980’li yıllarda kapatıldı.

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