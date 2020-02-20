‘İnsanlıktan sonraki yaşam’ olarak biliniyor! Yarı çıplak geziyorlar...
Çernobil faciası son yıllarda yeniden tüm dünyanın gündeminde. Bunda çok ses getiren Johan Renck’in yönetmenliğini yaptığı Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan 'Chernobyl' dizisinin de etkisi büyük. Özellikle dizinin ardından gözler Çernobil’de yaşanan faciaya çevrildi ve insanların ilgisi oldukça arttı. Turistler Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan Pripyat’a adeta çıkarma yapıyorlar. Hatta tehlikeli olmasına rağmen kurallara uymayıp ilginç bir şekilde yarı çıplak gezenler bile var. İşte radyasyon ölçen dedektörsüz gezmenin zararlı olduğu ve birçok yasağın bulunduğu dünyanın en ilginç yeri hakkında bilgiler
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Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan 49 bin nüfuslu, bir gecede binlerce hayatın bir anda taşınmak zorunda kaldığı hayalet şehir Pripyat… Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de yer alıyor ve ‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor.
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4 Şubat 1970’te kurulan Pripyat kenti, kimilerine göre ihmal, kimilerine göreyse komplo neticesinde ortaya çıkan Çernobil nükleer felaketi sonucunda, 27 Nisan 1986 tarihinde güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
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Çok değil, 11 gün boyunca devam eden radyoaktif salınım, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 200 kat daha fazla radyasyon yaydı. Maalesef bu patlama iki gün boyunca dünyanın geri kalanı tarafından öğrenilemedi; ta ki Norveç’te yaşanan anormal hava kirliliğine kadar!
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‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor
Norveçli yetkililerin yaptıkları araştırmalar ve Sovyetler Birliği’nden talep ettikleri veriler sonucunda, acı gerçek öğrenildi. Son yıllarda; popüler bilgisayar oyunlarında, sinema filmlerinde, ünlü rock grubu Pink Floyd’un Marooned isimli şarkısının klibinde kendine yer bulan Pripyat, artık tam anlamıyla bir hayalet şehir.
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Özellikle 2008 yılındaki History Channel'in çektiği “İnsanlıktan Sonraki Yaşam” adlı belgesele konu olarak önemli bir role sahip olmuştu. Bu belgeselden sonra da 'İnsanlıktan Sonraki Yaşam' olarak anılmaya başlandı. Pripyat, dönemin en zengin ve gösterişli kentlerinden biriydi ve şehirde genellikle nükleer santral çalışanları ikamet ediyordu.
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Bugün ise Pripyat, 1 Mayıs 1986’da açılması planlanan; ancak patlama nedeniyle hiçbir zaman açılamayacak olan lunaparkı ve viraneye dönmüş önemli merkezleriyle biliniyor.
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Pripyat’ın normale dönmesi için gereken süre yaklaşık 50 yıl
Çernobil nükleer patlamasının, doğaya ve insanlığa geri döndürülemez zararları oldu. Patlama anında ölen 31 kişi ile birlikte, zaman içerisinde birkaç milyon insan bu patlama nedeniyle hayatını kaybetti.
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Pripyat’ta ve patlamanın meydana geldiği Çernobil’in yakınlarında yaşayan birçok insan, hayatlarını kaybetmeseler de, sağlıklarından oldular. Ayrıca, ilerleyen yıllarda doğan sayısız çocukta tiroit kanseri gibi hastalıklar teşhis edildi.
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Çeşitli organizasyonlar aracılığıyla ve tabii güvenlik önlemleriyle gezilebilen Pripyat’ta, hâlâ çok yüksek düzeyde radyasyon bulunuyor.
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Yapılan araştırmalara göre, doğanın kendini onarması ve radyasyon seviyesinin zararsız hale gelmesi için 300 ila 1000 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekiyor. Uzmanlar, Pripyat’taki radyoaktif etkinin yaklaşık 50 sene sonra tamamen ortadan kalkacağını öngörüyorlar.
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Hangi ülkeleri etkiledi?
Çernobil Faciası, başta Ukrayna olmak üzere, Rusya, Beyaz Rusya ve bütün Avrupa’yı etkileyen geniş çaplı bir felaket olmuştur.
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Facianın ardından açığa çıkan radyoaktif maddeye en çok maruz ülke ise Bulgaristan’dır. İngiltere’nin Galler bölgesi de facianın etkilerini hissetmiştir.
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Çernobil Faciası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini oldukça hissettirmiştir. Coğrafi konum itibariyle Karadeniz’e komşu olan Türkiye, Çernobil’in olumsuz etkilerinden payını almıştır.
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Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulunan illerde sıklıkla rastlanan kanser vakalarının nedeni Çernobil Faciası’na atfedilmektedir.
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Nasıl geziliyor?
Pripyat’ta el ve yüz hariç teni açıkta bırakan kıyafetler giymek yasak. Yalnız bölgeyi görmeye gelen çok turist bu kurala uymuyor. Özellikle Instagram fenomenleri yarı çıplak fotoğraflar çektiriyorlar.
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Bölgede ücretle geiger sayacı (radyasyonu ölçen dedektör) veriyorlar. Bastığınız veya merak ettiğiniz bir noktada radyasyon miktarını ölçerek geziyorsunuz.
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Çok fazla toprağa basmamak en doğrusu... Genelde beton üzerinde yürümeye dikkat etmek gerekiyor. Bölgeye Kiev’den kalkan günübirlik turlarla gidiliyor. Fiyatı, 90 dolar (550 TL).