‘İnsanlıktan sonraki yaşam’ olarak biliniyor! Yarı çıplak geziyorlar...

Çok değil, 11 gün boyunca devam eden radyoaktif salınım, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 200 kat daha fazla radyasyon yaydı. Maalesef bu patlama iki gün boyunca dünyanın geri kalanı tarafından öğrenilemedi; ta ki Norveç’te yaşanan anormal hava kirliliğine kadar!