İnsan ömrünün en uzun olduğu ada! Bilim insanlarını da şaşırttı, Türkiye’ye 50 kilometre uzaklıkta...
Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
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Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…
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Dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı adalardan biri olan İkaria Adası gezginlerin en çok merak edip araştırma yaptığı ada olarak da ün yaptı.
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Ben de yıllardır adalarda seyahat etmeme rağmen bir türlü gidememiştim İkaria’ya . Amerikalı bir biliminsanı ile randevum beni bu adayı keşfe sürükledi.Fotoğraf: Aynur Tattersall
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ABD’li Dr. John Theodorou son bir yıldır bu adada araştırma yapıyor. Theodorou, kitabını yazmak ve uzun yaşayan insanların sırrını keşfetmek için geldiği adadaki araştırmalarından derlediği “Uzun Yaşamanın Sırları” kitabını yakında çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Fotoğraf: Aynur Tattersall
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UZUN YAŞAMANIN SIRRI Yunanistan’a bağlı İkaria Adası'nda yaşayan insanların üçte biri 90 yaşından fazla yaşıyor. Yunanistan’ın yeşili bol tepeleri ve termal suyuyla doğal güzellik alanlarından biri olan İkaria Adası Avrupa’nın en uzun yaşayan insanlarını barındırıyor. Bu güzel ada bize çok uzak değil. Kuşadası ve Seferihisar'dan feribotla ulaşımı çok kolay.
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İkaria’da farklı bir atmosfer var. Diğer adalardaki telaş, koşuşturmaca ve zamanı yakalama azmi burada yerini başka şeylere bırakıyor. Zaman çok yavaş ilerliyor burada. Kimsenin acelesi yok. Acele edenlerde akışın farkına varıp yavaşlıyor. İnsanlar huzurlu, sakin ve cana yakın.
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Gözlerindeki mutluluğu yakalamak mümkün. Pembe yanaklarından sağlıklı oldukları anlaşılıyor. Adalıların neden uzun ömürlü olduklarını anlamak hiç de zor değil.
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Dünyanın en güzel denizinin ortasında, bahçelerinde yetiştirdikleri sebzelerle beslenip, tuttukları balığı tüketerek, yavaş ve huzurlu bir yaşam sürüyorlar.
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ADANIN SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR İnsanlarınn bu kadar uzun yaşamasının sebebini araştıran biliminsanları adayı yıllardır ziyaret ediyor. Özellikle Eylül ayını tercih eden çoğu Amerikalı biliminsanı yılın geri kalanını burada geçirerek, Ada’nın sırrını çözmeye çalışıyor.
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Eski Yunan tapınaklarını andıran 3 bin yıllık termal suyun hala insanlara şifa dağıttığı, tarihi evleri ve yemyeşil doğal dokusuyla farklı mistik bir havası olan bu ada Yunanistan’ın diğer adalarından görüntüsü ve dokusuyla daha farklı.
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Adaya ilk ayak bastığımda bildiğim diğer Yunan adaları gibi olmadığı hemen hissettim. Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip bu adada 5 binden fazla kişinin 90 yaşının üzerinde ve sağlıklı bir yaşam sürüdüğünü öğrenince inanamadım.
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Bilim insanları ve gezginlerin bu adaya kısa süreli gelmediğini genellikle burada üç ay ile bir yıl geçirmeyi tercih ettiklerini, araştırmalar yaparak uzun yaşamın sırrını öğrenmeye çalıştıklarını öğrendim.
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ABD’li DOKTOR “SOSYALLEŞME ÖMRÜ UZATIYOR” Ada’da uzun yıllardır araştırma yapan ve adalıların uzun yaşam öyküsünün sırlarının yer alacağı kitabı yakında yayınlanacak olan ABD’li Dr John Theodorou ile adalda görüştüm.
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ÇİĞ YUMURTA BOL ZEYTİNYAĞI Theodorou, yaşlı Yunanlıların uzun yaşamanın formülünün zeytinyağlı beslenme, sosyalleşmek, et yememek, yumurtayı organik çiğ olarak tüketmek, yürümek ve denize girmek olduğunu söylüyor.
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Dr.Theodorou’nundediği gibi günün her saatinde eş dostla sohbetleri, sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi hayatlarından eksik etmemeleri adalıların uzun ömürlü olmalarının sırları arasında.
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ABD’li araştrmacı yakında yayınlayacağı kitabında ada sakinlerinin tümüne yakınının evlerinde bahçeleri olduğunu vurgulayarak, yaşlıların burada yetiştirdikleri doğal ürünlerle beslendiklerini ve sigaradan uzak durduklarını anlatıyor.
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İkaria adasında saat kullanılmadığını, yaşlıların mutlaka öğlen uykusuna yattıklarını, kırmızı etten uzak durduklarını ve sürekli zeytinyağı ve balıkla beslendiklerini vurguluyor.
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Adalıların ömrünü uzatan bir diğer önemli faktör de, halkın eş dostla bir arada oldukları neşeli eğlenceleri zamanları yaşamlarından eksik etmemeleri. Her yıl, dini ya da dini olmayan, ama illa ki Yunanlılar için anlamı olan belli günlerde, Panayırlar düzenlemeyi gelenek haline getirmişler.
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Ayrıca kutlama boyunca içki ve yemek satışından elde edilen gelir, köyün ihtiyaçları için harcanmak üzere toplanıyor. Kutlamaların esas amacı bir araya gelmek, eğlenirken aynı zamanda yardımlaşma duygularını pekiştirerek, iyilik duygusu ile güzel ilişkiler inşa etmek.
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Adaya gelenler havasına, berrak suyuna, doğasına, kendine has özellikleri olan insanlarına hayran kalıp, en az bir kez daha gelme planları yaparak ayrılıyor adadan.