İnsan ömrünün en uzun olduğu ada! Bilim insanlarını da şaşırttı, Türkiye’ye 50 kilometre uzaklıkta...

Avrupa ve ABD’nin en uzun yaşayan insanları Türkiye’ye sadece 50 kilometre uzaklıkta yaşıyor. Türkiye’ye komşu olan İkaria Adası'nın insanları Batı Avrupa ve ABD vatandaşlarından ortalama 10 yaş daha fazla yaşıyor. Ayrıca burası dünyada bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı yer olarak biliniyor. İşte İkaria Adası ile ilgili ilginç bilgiler…