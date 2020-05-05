İngiltere'deki Türk koronavirüslü günleri anlatıyor! "Sağlık sistemi endişe verici"

Market ve eczanelere gidebilme serbestliğinin yanında günde bir kez spor yapabilmek için dışarıya çıkabilme izni de verildi halka. En az alışveriş kadar kıymetli bulduğum bu haktan çevremdeki çoğu kişinin faydalandığını gözlemliyorum. Çocuk parkları kapalı olsa da yeşil alanlar spor yapmak için açık. Özellikle okullarına mecburi ara verilen çocuklar için bu alanlar gerçekten çok büyük önem taşıyor.