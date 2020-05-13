İngilizler seçti! Türkiye’nin en güzel plajları....
Artık ülkemizde yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçiliyor ve mayıs sonrası da turizmde hareketlilik bekleniyor. Türkiye güzel bir yaz tatili için adeta cennet. Çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ya da plajlara sahibiz. The Telegraph seyahat editörleri Türkiye’de deniz tatili yapılacak en güzel yerleri seçti. Korona sonrası deniz tatili planlıyorsanız bu listeye göz atmanızda fayda var.
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Korona sonrası için tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa bu liste tam size göre...
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DALYAN Ege’yle Akdeniz’in kavuştuğu yerde bir yanı göl bir yanı deniz cennet bir belde Dalyan. Ülkemizin en güzel doğa harikalarından biri olan Dalyan efsaneye göre bir kadının gözyaşlarının nehir olup çağlamasıyla oluşmuş. Burayı özel kılan bir başka özellikse caretta carettalar… The Times gazetesi, 6 aylık bir araştırmanın sonucunda Caretta caretta kaplumbağlarının yumurtalarını bıraktığı Dalyan’daki İztuzu Plajı’nı, ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan etmişti.
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İztuzu Plajı: Dalyan’a başlı başına gelme sebebi. Altın sarısı incecik kumlu plaj, Radar Tepesi’nin eteğinden Dalyan Boğazı’na kadar yaklaşık 6 km boyunca uzanıyor. Nehir yatağına kadar uzanan İztuzu, doğallığını korumasını caretta carettalara borçlu.
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Mayıs’tan Eylül'e akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar plajdan yararlanılmıyor. Dalyan’ı deneyimlemenin en güzel yolu ise bir tekne turuna katılmak, katılacağınız tekne turu sizi Dalyan’ın tüm güzellikleri eşliğinde İztuzu Plajı’na götürecek.
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ÇEŞME Türkiye’nin en popüler tatil rotalarından Çeşme… İlk kez kapılarını açan mekânları, yenilenen işletmeleri ve birbirinden güzel plajlarıyla her sezon çok hareketli. Türkiye’yi ‘beach club’ eğlencesiyle tanıştıran İzmir’in bu ufak beldesinde eğlence hiç bitmiyor. Gece yarısına dek süren akşamüzeri partileri ve canlı müzik mekânları mutlaka rezervasyon gerektiriyor.
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Eğlenceyle lezzetli yemek ve kaliteli servis de birleşince buradan memnun ayrılmamak pek de mümkün olmuyor. Bölgede denize girilecek birçok yer de bulunuyor. Çeşme, tarihi taş evleri ve yılın 360 günü rüzgâr alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlü. Denize girilecek en güzel yerlerse Ilıca Plajı, Ayayorgi Koyu, Teke Plajı ve Delikli Koy…
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ALANYA Alanya sınırları içine girdiğinizde önce gözlerinizi kamaştıran turkuvaz bir rengin esiri olursunuz. Denizi ve eşine az rastlanır genişlikteki kumsalları alabildiğine uzanır. Sokaklarını muşmula, limon, portakal, çağla, incir, keçiboynuzu ve muz ağaçları gibi her yerde karşınıza çıkmayacak ağaçlar süsler. Doğası ve tarihi de cabası…
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Burası doğal ve uluslararası kurallara göre düzenlenmiş plajlarıyla ünlü. Plajlar geniş kumsallardan oluşuyor ve birçoğu Mavi Bayraklı... Alanya’da deniz suyunun rengi kıyıda maviden turkuaza dönüşür. Durgun havalarda dipteki balıkları, çıplak gözle görmek olasıdır. Kent merkezinin batısında Kleopatra, doğusunda Keykubat ve Begonvil plajları yer alıyor. Kent dışında ise batıda Alara, İncekum, Avsallar, Türkler, Payallar, Konaklı; doğuda Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş plajları…
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SİDE Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları, hamamları ve eski evleriyle büyüleyici bir yer. Özellikle de kumluk plajları sevenler için ideal olan Side’nin, hem merkezinde hem de birkaç dakikalık mesafesinde ünlü plajları var. Ayrıca Mavi Bayrak, Side’nin birçok plajında mevcut.
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ANTALYA’nın diğer plajları Türkiye’nin turizm cenneti Antalya dünyaca ünlü birçok plaja sahip. Antalya’nın en güzel yanlarından biri hem şehir merkezinde hem de birkaç saat gibi çok kısa sürede gidilebilen masmavi denizleriyle muhteşem plajlara sahip olması. Listede Antalya’dan bazı plajları tek başına ön plana çıkarılırken diğerleri de Antalya başlığı altında toplanmış… Örneğin, Konyaaltı Halk Plajı, Mermerli Plajı, Örnekköy Plajı…
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KALKAN Kalkan, Antalya'nın batısında, Kaş'a bağlı turistik bir mahalle... Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önceki Likya Uygarlığı'nın yaşadığı ve sayısız kentler kurulmuş Antalya ile Fethiye arasındaki topraklarda bulunan Kalkan, çevresinde bu döneme dair şehir kalıntısı veya yerleşim görülmemekte… Denize girilecek harika güzellikler barındırıyor.
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Kalkan halk plajı, Kaputaş plajı, Fırnaz Koyu akla ilk gelen yerlerden… Ama Kaputaş plajı belki de aralarında en güzel olanı… Çakıl ve kumla karışık bir sahili olan Kaputaş bir kanyon ağzı plajı. Dağlardan gelen ve deniz altında kaynayan sular denizi muhteşem bir turkuazlığa dönüştürüyor.
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Belcekız Plajı / ÖLÜDENİZ / Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Plajı’dır. Fethiye'nin popüler beldesi Ölüdeniz'de yer alan Belcekız Plajı, tekne turlarının hareket noktası olarak biliniyor.
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Çok eski zamanlarda, tekne ve gemilerdeki insanlar, içme suyu almak için sandallarla bu bölgeye geliyorlarmış. Bu gemilerden birinin kaptanının oğlu da, tıpkı diğerleri gibi su almak için kıyıya çıktığında Belcekız isimli çok güzel bir kıza âşık olmuş. Çocuk gemide kalmak zorundaymış ancak her su almaya geldiğinde buluşuyorlarmış.
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Ancak bir gün çıkan şiddetli fırtınada çocuk hayatını kaybetmiş. Belcekız da sevdiği çocuğun öldüğünü anlayınca kayalardan atlayarak intihar etmiş. Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla eşsiz bir plaja sahip. En güzeliyse yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri… Yazı kaynak: Depophotos
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BODRUM Bodrum, yazı ayrı baharı ayrı güzel bir yer. Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Bodrum, ilkbaharda daha sakin ve bir başka güzel. Denizi sıcacık, güneşi bunaltmayan, akşamları terletmeyen havasıyla şu sıralar Bodrum’un tam zamanı ama ne yazık ki evlerde kalmak zorundayız.
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Neyse ki artık yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçiliyor ve bu yaz için Bodrum’u listenize ekleyebilirsiniz. Birçok tesisin halen hizmet verdiği bu tatil beldesinde bütçenize ve konaklama zevkinize göre de bir tesis bulabilirsiniz. Bitezi, Kadıkalesi, Yalıkavak, Gümüşlük ve Turgutreis deniz tatili için en güzel yerlerden…
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PATARA Patara Antik Kenti yakınında bulunan ve bu bölgedeki en büyük ve güzel plajlardan biri. Patara kumsalı, çevredeki kumsalların en uzunu ve en görkemlisi. 12 km uzunluğundaki kumsalın derinliği yer yer 200-300 metreye ulaşır. Kumu incedir. Deniz ise sığdır. Hemen hemen hiç durmayan rüzgârı nedeniyle rüzgâr sörfü için de uygundur.
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Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) yumurta bıraktıkları yerler arasında bulunduğu için koruma altında... Patara plajından içeriye, antik kente, rüzgârla taşınan kumulların önüne geçilebilmesi için setler oluşturulmuştur. Hatta plaj zamanında Yeşilçam filmleri tarafından çöl sahnelerinde fon olarak kullanılmış.