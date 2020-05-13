İngilizler seçti! Türkiye’de denize girilecek en güzel yerler…

SİDE

Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları, hamamları ve eski evleriyle büyüleyici bir yer. Özellikle de kumluk plajları sevenler için ideal olan Side’nin, hem merkezinde hem de birkaç dakikalık mesafesinde ünlü plajları var. Ayrıca Mavi Bayrak, Side’nin birçok plajında mevcut.