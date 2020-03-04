Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 15:35,
İngilizler Avrupa'nın en güzel 30 plajını seçti! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız beş yer girdi…
The Guardian'ın seyahat yazarları bu yaz pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda sörf yapmak, sabahlara kadar parti yapmak ya da sadece yemek yiyip vakit geçirmek için en popüler plajları seçti. Listeye Türkiye’den de beş plaj girdi… İşte detaylar…
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa The Guardian güzel bir liste hazırladı. Üstelik listede Türkiye'den çok şaşıracağınız 5 yer bulunuyor. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa bu liste tam size göre...
L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa
Arcachon Koyu’nun etrafında kıvrılan dar yarımada, Bordo ve Paris’ten gelenlerin oyun bahçesidir. Burası aynı zamanda çalışan istiridye çiftçilerinin evidir. L’Herbe köyünde bulunan Kykouyou Restoran’da eğer seviyorsanız, soğuk beyaz şarap eşliğinde deniz kabuklularının tadına bakabilirsiniz.
Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa
Cote d’Azur ‘da bulunan özel plajların kalabalıklığının ötesinde Villefranche-sur-Mer’in iki halk plajında ücretsiz olarak güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Sıcacık kumların üzerine havlunuzu serip denize dalmanın tadını çıkarın. Deniz dibindeki restoranlarda ayağınızda kum, yüzünüzde gülümseme olsun.
Balos, Girit | Yunanistan
Girit’in birinci sınıf pek çok plajı vardır. Beyaz pudra kumu, masmavi suyu ile Balos Plajı, teknelerin gelmesiyle kalabalık olabiliyor. Bu cennet plajda, asıl nokta, erken gelip geç saatlere kadar kalmak. Çakıl bir yoldan 12 kilometrelik yolculuğu, 1 kilometre yürüyüş ile birleştirin ve ödülünüzü alın. Kaynak: theguardian.com/travel
Nazare, Costa de Prata | Portekiz
Çılgın sörfçülerin, 10 katlı bina yüksekliğinde dalgalar üzerinde ya da jet skilerle çekilen videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Muhtemelen bu manzara, Dünyanın en iyileri için cazibe merkezi olan Nazare’de çekilmiştir. Ana plajın, bu çılgınlık dışında güneşlenmek için de uygun yerleri bulunur.
Maslinica, Solta | Hırvatistan
Split’ten kısa bir feribot seferiyle ulaşılabilen Solta Adası, gizlenmiş gibi dursa da en çok misafiri, ülkenin Hvar ve Brac adalarından alır. Küçük bir marinaya ve sevimli bir çakıl plaja sahip balıkçı kasabası Maslinica’da, ortaçağ çehresiyle sıra dışı gün batımını izlemeye hazır olun.
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