İngilizler Avrupa'nın en güzel 30 plajını seçti! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız beş yer girdi…

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa The Guardian güzel bir liste hazırladı. Üstelik listede Türkiye'den çok şaşıracağınız 5 yer bulunuyor. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa bu liste tam size göre...