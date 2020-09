İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor

"Şu an da çok ciddi bir İngiliz misafirimiz var. İngilizler Muğla'ya gelmek için adeta can atıyor. Şu an da Avrupa'da salgını en iyi yöneten ülke Türkiye. En mükemmel sağlık kuruşuna sahip olan ülke yine Türkiye. Bu durum ülke turizmi açısından büyük bir şans. Ülkemizde salgın anlamında turistler için hiçbir sıkıntı yok. Ancak Avrupa'nın kendi ülkelerinde koyduğu barajlar var. Birçok insan o barajları aşıp gelemedi. Yoksa İngilizler, Almanlar buraya gelmek için can atıyor. Özellikle son bir ayda İngiltere'den çok ciddi misafir ağırladık. Önümüzdeki sezon da Avrupa'daki dostlarımız Türkiye'ye gelecek ve ülkemizi bir numaralı turizm ülkesi yapacak. Gerek turistik tesisleri olarak gerekse doğal güzellikleri olarak Avrupa'nın bir numarası Türkiye önümüzdeki yıl zirvedeki yerini alacaktır."