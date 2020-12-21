İlginç yasaklar diyarı! Sakı çiğnemek, araba satın almak yasak, hatta…
Hint Okyanusu'nda bulunan Singapur, pek çok adacıkla çevrili bir ülke. Dünyanın en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu ada ülkesine, pandemi öncesinde Türkiye’den de binlerce kişi gidiyordu. Singapur bir şehir devleti olması ve kendine özgü şehircilik anlayışı ile dikkat çekiyor. Ama çok sıra dışı yasakları da var. İşte yasaklar diyarı Singapur’un pek bilinmeyen tarafları…
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1
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Hint Okyanusu'nun sularıyla çevrili küçük bir ada devleti olan Singapur, Endonezya ve Malezya toprakları arasında bulunuyor. Dünyanın her yerinden birbirinden farklı etnik kökenli insanlara ev sahipliği yapan Singapur’un nüfusunun yüzde 77’sini Çinliler oluşturuyor.
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Resmi olarak aralarında İngilizce'nin de bulunduğu tam dört lisan kullanılıyor. Güney Asya ülkeleri aslında tatil ve alışveriş için ekonomik ülkeler, ancak söz konusu Singapur olduğunda bütçeyi biraz arttırmak gerekebilir. Bununla beraber yaşam kalitesi, ulaşım, yeme içme ve uğruna para harcayacağınız her şey o kadar kaliteli ki, cebinizden çıkan her kuruşun fazlasıyla size geri döndüğünü hissedebilirsiniz.
3
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Uzakdoğu'daki en kurallı ve düzenli ülke olan Singapur, pandemi öncesinde Türkler tarafından da oldukça tercih ediliyordu. Çok temiz ve modern bir yer. İngilizce’de ‘Fine City’ adıyla anılıyor. ‘Fine’ hem güzel hem de yasak anlamına geliyor.
4
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Şu sıralar Singapur’da tüm dünyayı etkisine altına alan koronavirüsten dolayı birçok yasak olsa da pandemi öncesi de şaşkınlık yaratanlar yasaklara sahipti. Bu yasaklardan birine dahi uyulmazsa karşılığında verilen cezalar gerçekten çok ilginç. Peki bu yasaklar neler?
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Grafiti ya da duvarları boyamak yasak
Bu yasağın ilk çıkış tarihi 1994. Amerikalı bir genç duvarlara resimler çiziyor ve ‘kamu mallarına zarar verme’ gerekçesiyle cezalandırılıyor. Bu olaydan sonra herhangi bir görselin halka açık duvarlara uygulanması yasaklanıyor.
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Araba sahibi olanların bitmek bilmeyen çilesi
Araba sahibi olmanın en pahalı olduğu ülkelerin başında geliyor Singapur. Çünkü alacağınız arabanın fiyatı dışında neredeyse araba fiyatının yarısı kadar ‘dosya masrafı’ ödeniyor.
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Daha da tuhaf olanı ise kendinize ait, sürekli kullanacağınız bir park yeri bildirmezseniz arabayı sahip olmanız neredeyse imkânsız. Bir şekilde bunların üstesinden geldiniz ve bir araç sahibi oldunuz.
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Bu sefer haftalık ya da aylık denetlemeler var. Örneğin aracınızı temiz tutmak zorundasınız aksi takdirde ciddi bir para cezası var.
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Yayalar kurallara uymadıysa yandı
Belki de en olumlu yasak bu… Yayaların trafik kurallarına uymaması durumunda 20 dolardan 100 dolara kadar para cezası mevcut. Aynı şekilde araç sahiplerinin de trafik kurallarına uymaması durumunda çok ciddi para cezaları mevcut. Bu arada kırmızı ışıkta yayaların yürümesi, yürünen mesafeye göre cezayı belirliyor.
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Sakız pek sevilmiyor
En ilginç yasaklardan biri de bu… Sakız çiğnemek ya da satmak yasak. Bunun en büyük sebebi de takıntılı oldukları temizlik konusu…
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Yere atılan sakızlarla başa çıkılamadığı için tamamen yasaklanmış. Cezası en son 1000 Singapur doları idi, her yıl yeniden düzenleniyor.
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Yere çöp atana kamu görevi cezası
Yukarıda temizlik konusundan ne kadar hassas olduklarından bahsetmiştik. Haliyle yere çöp atılması yasak, hatta bu konuda çok titizler. Diyelim yer çöp attınız 1000 ile 2000 Singapur doları arasında bir ceza ödüyorsunuz ama bu kadarla da kalmıyor. Bir de üstüne belirlenen süre boyunca kamu görevinde de bulunmak zorundasınız.
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Bir evin varsa ikincisini alman imkânsız
Bir başka ilginç yasak da evli çiftleri ilgilendiriyor. Singapur’un yüzde 80’inden fazlası en son devlet kredisiyle satışı desteklenen evlerde oturuyordu, bu durum yavaş yavaş değişse de sistem yine hâlâ aynı.
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Buraya kadar her şey normal. Evlenmeye karar verdiğinizde eşinizin de sizin de böyle bir eviniz varsa, birinden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Özetle evli olduğunuzda birden fazla eve sahip olmanız yasak.
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Ev kiralamak bile çok zor
Diyelim belli bir paranız var ve Singapur’dan ev almak istiyorsunuz. Bunu başarmanız neredeyse imkânsız. Vatandaş değilseniz ya da daimi oturma izniniz yoksa ev alamıyorsunuz. Yalnız kiralama yapabilirsiniz ama bunun da belli kriteri var. Örneğin bir ya da iki yıl ev kiralamanız da çok zor.
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İnternet nerede olursanız olun ücretli
Günümüzde internet olmazsa olmazların başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde otel ve kafe gibi yerlerde internet genelde ücretsiz oluyor. Singapur’da ise tam tersi. Günlük 20-25 Singapur doları Wi-Fi parası ödüyorsunuz.
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Durian meyvesine dikkat
Güneydoğu Asya; Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli olan durian meyvesi, lezzeti ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Ancak lezzetinden daha çok kötü kokusuyla biliniyor.
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Singapur’da neredeyse her yerde durian meyvesi için yasak tabelaları var. Örneğin toplu taşımaya durian meyvesi ile bindiyseniz yandınız. Çok ciddi para cezası var.
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Kuşlara yem atarken bir değil iki kez düşünün
İstanbul’un turistik birçok yerinde kuşlara yemek atılması için yem satanlar olur. Kuşları yemlersiniz, fotoğraflar çekersiniz. Özellikle turistler bunu çok sever. Bu durum Singapur’da yasak. Sebebi yine temizlik takıntıları… Olur da attığınız yemi kuş yemezse o yem yerde kalır, bu da kötü görüntü demek. Singapur’da kuşlara yem atmanın cezası 1000 Singapur dolarından başlıyor.
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Başkasının Wi-Fi bağlantısını kullanmak
Diyelim başka birisinin Wi-Fi bağlantısını bağlandınız. İter bilerek yapın ister yanlışlıkla, bu durum suç olarak kabul ediliyor. Üç yıla kadar hapis cezası var.
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Uçurtma uçurmak yasak
Bir uçurtmayı uçurmak ya da kamusal bir yolda insanların yürümesine engel olacak bir oyun oynanması da yasak. Bunun içinde para cezası bulunuyor.