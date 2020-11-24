İlber Hoca’nın seyir defteri... Türkiye'nin keşfedilmemiş yerlerini açıkladı
Prof. İlber Ortaylı’yı tarihçi olarak biliyoruz ama o aynı zamanda hem bir rehber hem de 50 yıldır gezen bir seyyah. Seyahatleri sırasında onu en çok etkileyen, ‘eski dünya’nın şehirleri. Floransa, Roma, Kahire... Türkiye’nin dağlarının ve dağlara kurulmuş antik kentlerin keşfedilmeyi hak ettiğini düşünüyor.
Hocam, ne sıklıkla seyahat edersiniz? Ben hep seyahate çıkarım! Eskiden uzun seferlere çıkar, 10-15 gün kalırdım. Tabi şu sıralar bu pek mümkün değil. Örneğin beni en etkileyen yerler Roma ve Floransa.
2
Abone Ol
Öğrenciyken, parasızlıktan sürünsem bile oralarda 15 günden daha az kalmazdım. Artık önceden gittiğim yerlere tekrar gidiyorum, yeni şeylere bakıyorum. Tadını çıkarıyorum. Dünya böyle.
3
Abone Ol
Peki Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler nereler? Aslında Türkiye’de görülmesi gereken yerleri hepimiz biliyoruz. Burası çok geniş bir coğrafya. Eskiden dağlar, ‘görülmesi gereken yerler’ hesabının içine dahil değildi ama artık gençler bu işe çok meraklı.
Bu da yeni ufuklar açıyor, çünkü burası geç jeolojik oluşumlu bir ülke. Gerçi keşif işinin çok sistematik yapıldığı kanısında değilim. Bana kalırsa bilimsel geziler ve tetkikler çok az. Meraklı gençler bu işi amatörce yapıyor.
6
Abone Ol
Fethiye yöresi İtalya gibidir
Türkiye’nin keşfedilmemiş bölgeleri nereler? Türkiye’de keşfedilmemiş bölge çok. Antik medeniyetlerin içinde dağ kültürü ve yerleşmeleri çok yüksek yer tutuyor. Mesela Urartular dağlı yerleşme sayılır. Nemrut Dağı’nın tepesinde bir kült merkezi var. Sonra daha ilginci antik dağ şehirleri var. Bütün Antalya bölgesi ve Fethiye yöresi dağ şehirleriyle dolu.
7
Abone Ol
Osmanlı’nın ‘Hamid’ ve ‘Teke’ dediği, eski kültürlerin ‘Pisidia’, ‘Likya’ diye isimler koyduğu bu yerler Karya’ya kadar gidiyor. Bunlar için başka türlü bir ilgi duymak lazım. Üstelik buralarda yaz-kış her adımda görecek şey vardır.
8
Abone Ol
Sıklık açısından İtalya’ya benzer. Örneğin Rusya’da git Allah git, ancak tek bir şey bulursun. İran da aşağı yukarı ona yakındır. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye’de yoğunluk var. Biz Mısır gibiyiz ama meskûn bölgelerimiz Mısır’dan daha geniş ve çok çeşitli.
9
Abone Ol
Peki buraları nasıl gezmeli? Nereyi gezerseniz gezin, mutlaka rehber kitap okuyacaksınız. Özellikle İngilizcede muhtelif kitaplar var. Örneğin ‘Blue Guide’ gibi sıkı ve tasvirli anlatımı olanlar... Bu kitapların çoğu keyifle değil ama merakla okunacak eserler. Türkiye üzerine yazılmış çok edebi mahiyette kitaplar da var. Daha eğlencelileri de...
10
Abone Ol
Örneğin bir arkeoloğun kaleme aldığı ‘Mediterrenean Turkey’ var. Ben bir şehri gezmeden önce roman okuması da yapıyorum. Bu okumaların da bir programı oluyor.
11
Abone Ol
Soranlara bir şehrin nasıl gezileceği üzerine tavsiyeleri neye göre veriyorsunuz? Kronolojiyi ya da devirleri göz önüne alıyorum. Örneğin İstanbul’da ‘Müze göster’ dersen, seni önce Topkapı Sarayı Müzesi’ne göndermem. Önce Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ni görürsün. Mamafih Türkiye tarihine ilişkin Türkiye müzelerinin, tarih akışı ve eşzamanlama açısından ustaca düzenlendiğini söylemek mümkün değil.
12
Abone Ol
Ülkemizde pandemi öncesi Balkan ülkeleri çok revaçtaydı. Siz oraları nasıl buluyorsunuz? - Balkanlar’a insanlar dedesinin ve ninesinin memleketi diye gitmek zorunda ve gider. Aslında Balkanlar Avrupa’nın en ilginç bölgesi değil ama şu anda turistik bir dinlenme yeri. Peki yapıları turizme uygun mu? Bence değil. Türkiye bu işi öğrendi, bunlar öğrenmedi.
13
Abone Ol
Ama hocam, turistikleşince de bakirliği kalmıyor. - Bakir yeri keşfetmek her zaman iyidir, ilginçtir. Tabiatla iç içe gezersin. Keşfedilmiş yerler artık sıkar. Bir de bakımsızsa çekilmez.
14
Abone Ol
Daha önce ziyaret ettiğiniz halde ikinci gidişinizde etkilendiğiniz bir yer var mı? Öyle çok yer var. Örneğin Sagalassos... Bir de sonradan kazı yapılan Termessos antik kenti var. Ben ilk gittiğimde bakirdi. 15 yaşında tırmanarak çıktığımız o dağ şehirlerinin, belki de genç olduğumuz için verdiği mistik ve mitolojik bir havası vardı. Arkeoloğun girdiği yerin tadı kaçıyor.
15
Abone Ol
Müzekart bir imtiyaz
Siz hep Doğu kentlerini de görmek gerektiğini söylüyorsunuz. Oralara ilgi az mı? -Ben 1967’de Ceraş’a gittiğimde Türk görmek mümkün değildi. Ceraş Filistin-Ürdün sınırları arasında bir antik kent. Kim gider oralara? Sadece mahalli Araplar bir yerden bir yere giderken bakıyordu. Şimdi oralar popüler. Suriye’deki Palmira’ya da mesela geçerken bakarsın. Hoştur, insana duygu verir. Ancak savaşta mahvoldu. Avrupalı kaçakçı şirketleri de fırsattan istifade etti. Keşke kaçırılan eserler müzelere gitse, bari yerini bilirsin.
16
Abone Ol
Bazıları müzelerde paralı olarak sergileniyor... Özel müzeye parayla girilir. Bizdeki müzeler, Avrupa’daki örneklerine kıyasla ucuz. Örneğin Kültür Bakanlığı’nın çıkardığı Müzekart uygulaması iyi. Onu talebeler için neredeyse bedavaya indirmişler. “Müzeye giremiyoruz” diye şikâyet etmeyin, bu bir imtiyazdır.
17
Abone Ol
Bir Müzekart alıyorsun ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ne kadar müze varsa gezebiliyorsun.
18
Abone Ol
Hocam son soru olarak; ‘görgülü seyahat etmek’ üzerine ne söylemek istersiniz? Okumadan öğrenmeden görgülü seyahat edilmez. Örneğin rasgele alışveriş yapılmaz. Bazı tur grupları alışverişi yasaklıyor. Ben anlıyorum onu. Çünkü bunu dizginlemezsen bütün seyahat programı şaşar.
19
Abone Ol
Bazı ukala müşteriler tezgâhları işgal ediyor ve öbürüne sıra gelmiyor. Bu aile terbiyesiyle alakalıdır. İcabında programa çok katılmasan bile mümkün mertebe sabote etmeden insanların zevkine uyacaksın.
20
Abone Ol
Prof. İlber Ortaylı, Kronik Kitap tarafından yayımlanan ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır’ adlı kitabında, gazeteci Yenal Bilgici’nin ‘hayattaki doğru seçimler’le ilgili sorularını yanıtlıyor. Elbette seyahat konusu da doğru seçimlerle ilgili. Kitaptan bazı önerileri şöyle:
21
Abone Ol
VENEDİK "Venedik, Napoli, İstanbul ve Kahire’yi yaşamamış insanların aydınlanması zordur. Çok derin, çok bilgili, çarpıcı olabilirler ama insan sıcaklıkları olmaz çünkü bu şehirler size yaşamı ve ölümü, görkemi ve sefaleti aynı anda sunuyor."
22
Abone Ol
SARAYBOSNA "İslamiyet’in en hoş yaşandığı yer Saraybosna’dır. Orada Müslümanlık, Osmanlılık ve medeniyet birleşmiştir."
23
Abone Ol
GİRİT "Girit’i bilmeyen Akdeniz tarihini ve 17 ila 20’nci yüzyıl Türk tarihini de anlayamaz."
24
Abone Ol
SİENA "Batı’yı anlamak için en mühim şehirler Floransa ve yanı başındaki Siena’dır. Floransa Rönesans’la bütünleşmiştir, her taşında sanat vardır. Siena da küçüktür, anlamlıdır; İtalya şehir demokrasisinin mazideki örneğidir."
25
Abone Ol
BARSELONA "Katalunya’nın başkenti Barselona, Avrupa’nın en Avrupai başkentidir. Her sokak, her bina sergiliktir. İnsanlarına ayak uydurmakta zorlanmazsınız."
26
Abone Ol
İSFAHAN "Sırf çarşıları ve mescitleri görmek için bile İsfahan’a gidilir. Sokakları için Yezd’e gidilir. Floransa’nın, Siena’nın, Bologna’nın sokakları neyse, Yezd’inkiler de odur; hatta daha da orijinaldir."
27
Abone Ol
SAFRANBOLU "Efsanevi bir Anadolu havası vardır. Kırsalın kapalılığını, mistisizmini, onun yanında huzurunu ve de derinliğini ihtiva eder. Bir nevi yurt havasıdır. Bu hava, aslına bakarsanız Anadolu’nun kendisinde pek kalmamıştır ama mesela Sicilya’da mevcuttur. Safranbolu bir zamanlar ıssız, şimdi dolup taşıyor ama Safranbolu’yu görmeyen de Anadolu coğrafyasını tanıdığını söylemesin."
28
Abone Ol
Ölmeden önce görmek gereken 10 şehir 1- Semerkand 2- Buhara 3- Kudüs 4- İsfahan 5- Kahire 6- Şam 7- Roma 8- Floransa 9- Londra 10- Barselona