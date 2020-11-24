İlber Hoca’nın seyir defteri... Türkiye'nin keşfedilmemiş yerlerini açıkladı

Daha önce ziyaret ettiğiniz halde ikinci gidişinizde etkilendiğiniz bir yer var mı?

Öyle çok yer var. Örneğin Sagalassos... Bir de sonradan kazı yapılan Termessos antik kenti var. Ben ilk gittiğimde bakirdi. 15 yaşında tırmanarak çıktığımız o dağ şehirlerinin, belki de genç olduğumuz için verdiği mistik ve mitolojik bir havası vardı. Arkeoloğun girdiği yerin tadı kaçıyor.