İki ülke arasında kurulu ilginç köy! İçeri girmek imkânsız, öyle şeyler saklanıyor ki...

ADX Florence

Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane… Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye 'Rockies’in Alcatraz' lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından 'cehennemin daha temiz bir versiyonu' olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede. Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları. Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…