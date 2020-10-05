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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 13:30 | 

İki ülke arasında krize neden oldu! Bombalanmıştı, 300 yıldır çözüm bulunamıyor...

Güney Kore ve Japonya'nın paylaşamadığı bir ada, Dokdo… İki ülke arasında patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen bu bürokratik krizin çıkış noktası neredeyse 300 yıl öncesine dayanıyor. Japonya’da bu kayalıklardan Takeshima diye bahsedilirken Güney Koreliler buraya Dokdo diyor. İşte iki ülke arasında gerileme neden olan Dokdo Adası’nın hikâyesi…

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İşte iki ülke arasında gerileme neden olan Dokdo Adası’nın hikâyesi…

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Japonya Denizi’nin ortasında, Japonya ve Kore arasında eşit mesafede bulunan adalar 300 yıldan fazla bir süre iki ülke arasında diplomatik bir anlaşmazlığın merkezinde bulunuyorlar.Korece ‘Yalnız Ada’ anlamına gelen ‘Dokdo’ açık turistik bir yer olmasa da Güney Koreli vatandaşlar için sportif geziler yapmak için tercih ediliyor.

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Kendilerinin sahip olduğunu iddia ettikleri sahilde müzikler, bayraklar ve selfie çekerek gezinti yapıyorlar.

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Fransız fotoğrafçı Tim Franco National Geographic’e verdiği röportajda Koreliler için ‘’ Sahip oldukları her şeyi korumak istiyorlar.

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Kültürlerini, ırklarını, değerlerine sahip çıkıyorlar’’ diye söylüyor.

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Koreliler için anlamlı bir ada
Dengesiz hava koşulları ve deniz havası nedeniyle, kayalar sadece yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.

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Buna rağmen halka açık olan tek kısım doğu adadaki küçük insan yapımı iskele…

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Hava durumunun elverdiği sürece turistler adayı 30 dakika boyunca keşfedebilme imkânı buluyor.

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Koreli ziyaretçiler hayatlarında mutlaka bir defa olsa buraya gelmek istediklerini ve sadece politik nedenlerden dolayı değil burada umut gördükleri için ziyaret ettiklerini belirtiyor.

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Koreliler için umut duygusu, bir zamanlar ülkelerini işgal eden ve hâlâ adacıkları kendilerine talep eden Japon komşularına karşı köklü bir düşmanlık içeriyor. Çünkü 1905 yılında Kore’nin Uldo eyaletinin yargı yetkisi altındayken 1945 yılına kadar Japonya’nın adaları işgali sonucunda iki ülkeyi savaşın eşiğine getiriyor.

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Güney Kore’ye göre Dokdo, Japon ve Koreli balıkçıların arasındaki anlaşmanın ardından 1696’da Japonya tarafından Kore bölgesi olarak tanındı.

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Bugün, Dokdo propagandası Kore anakarasına iyice yayılmış durumda. Fransız Fotoğrafçı Tim Franco "Güney Kore’yi her ziyaret ettiğimde veya havaalanından şehre trenle geldiğimde, Dokdo hakkında ülkedeki en güzel adalar olduğunu ve Güney Kore’nin haklı olarak bu adalara sahip olduğuna dair videolarına bakılıyor’’ diyor.

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Adada Güney Kore varlığı devam ediyor
Ve Dokdo’da Güney Kore hâlâ iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Batı adasında yaşayan Koreli balıkçı Kim Sung-do, 79 yaşında ve balıkçılıkla uğraşıyor.

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1965 yılında adada bulunan ilk resmi ikametgâh olarak evini yapan balıkçı kendisi...

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Şimdilerde ise nadiren balık tutuyor ve şehirde yaşayan hasta eşine bakmak için geri dönüyor.

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Bu sayede adalar üzerinde söz sahibi olabilen Güney Kore, adada yaşayan balıkçının geri dönmesyle bu hakkını kaybedebilir.

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Doğu adada ise bir ordu şefi ve 39 genç askerin yaşadığı bir Kore askeri üssü bulunuyor.

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Kore’de iki yıl boyunca askerlik yapmak zorunludur ve bazıları Dokdo’da görev alıyor.

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Bir teleferik ile doğu adasından askeri üsse yiyecek ve diğer gerekli malzemeler taşınıyor.

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Yaz aylarında günde iki defa askerler üniformalarını giyip turistleri karşılıyorlar.

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Japonya’ya bakan doğu adasında bir Güney Kore bayrağı deniz fenerinin yanında asılı duruyor.

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8 Haziran 1948 yılında Dokdo’da Amerika’nın bombalaması sonucunda ölen Koreli balıkçıları anmak adına her yıl devlet adamları ve aile üyelerinin katıldığı bir geçit töreni düzenleniyor. Kaynak: National Geographic / Çeviri: Erdem Enginar

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