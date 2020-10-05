İki ülke arasında krize neden oldu! Bombalanmıştı, 300 yıldır çözüm bulunamıyor...

Japonya Denizi’nin ortasında, Japonya ve Kore arasında eşit mesafede bulunan adalar 300 yıldan fazla bir süre iki ülke arasında diplomatik bir anlaşmazlığın merkezinde bulunuyorlar.Korece ‘Yalnız Ada’ anlamına gelen ‘Dokdo’ açık turistik bir yer olmasa da Güney Koreli vatandaşlar için sportif geziler yapmak için tercih ediliyor.