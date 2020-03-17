Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 11:46 , / 17 Mart 2020 - 11:56

İki kıta arasında kalan orta nokta! Her geçen gün biraz daha büyüyor...

Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, aynı zamanda iki kıtaya birden tek seferde dokunabileceğiniz yer olan İzlanda ve Silfra noktalarını daha önce gördünüz mü? Silfra, Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları arasında kalan bir çatlak, muhteşem bir kara ve deniz altı manzarasına sahip. Yeryüzü plakalarını ayıran bu çatlak iki kıta arasında kalan orta nokta. Dalgıçlar için farklı bir macera sunan çatlak aynı anda iki kıtaya dokunma şansı veriyor. İşte Silfra hakkında ilginç bilgiler…