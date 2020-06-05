İki deniz arasında harika bir yarımada! "Kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip"
Bir yanı Ege’ye diğer yanı Akdeniz’e bakan Datça Yarımadası, misafirlerini ilk görüşte kendine âşık eden duru bir güzelliğe sahip. Dünyaca ünlü Türk şair Can Yücel’in adına neden şiirler yazdığını buraya geldiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Siz de bir sabah gözünüzü Datça’da açın ve bu duru güzelin sihrine kendinizi kaptırın.
Muğla’nın badem çiçekleriyle ünlü ilçesi Datça’ya geldiğinizde sıklıkla duyacağınız sözlerden biri “Acelen varsa ne işin var Datça’da...” Çünkü Datça, aceleye getirilemeyecek güzellikleri bir iki güne sığdırılamayacak kadar özel bir yarımada…
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Datça Yarımadası’nın Kuzey kıyıları Ege’ye, Güney kıyıları ise Akdeniz’e bakıyor. Bu özel konumu tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmasını sağlamış. Bölge Osmanlı egemenliğine girdikten sonra 1909’da Reşadiye adını almış.
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Datça’nın ucunda bir antik kent: Knidos
Reşadiye’nin ucunda yer alan Knidos’a ise Dorlar ve Romalılar çok sayıda tapınak yapmışlar. Ege’nin ve yarımadanın en ucunda yer alan şehir Afrodit heykeli ile ünlenmiş. Ancak antik çağda çok ünlü olan, insanların görmek için çok uzaklardan geldiği Afrodit heykeli bugüne kadar bulunamamış. Bugün, Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Knidos Antik kentindeki kalıntılar arasında küçük ve büyük tiyatro, Odeon, Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler bulunuyor.
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Datça’nın, dört mevsimi ayrı güzellikte... Sıcaklık ortalaması ve sakinlik arıyorsanız eylül ayı yarımadada keyifli bir tatil için en ideal dönem. Ancak şubat ayında çiçek açan badem ağaçlarının yarattığı görsel şöleni görmek isterseniz, seyahat için bu dönemi de es geçmemelisiniz.
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Türkiye’deki badem üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Datça, son iki yıldır düzenlediği Badem Çiçeği festivaliyle de konuklarına, görsel şölenin yanı sıra dans gösterileri, sahne performansları ve yerel lezzet atölyelerinin yer aldığı keyifli birkaç gün geçirme fırsatı sunuyor. Tabii yaşadığımız bu süreçten sonra bu festival devam eder mi şu an için belirsiz…
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‘Bük’ler cenneti
Deniz tatili için ideal olan Datça Yarımadası’nda irili ufaklı pek çok koy bulunuyor ve bu koy isimleri genellikle ‘bük’ adıyla bitiyor. Bunlar içinde en ünlüsü Palamutbükü. Ancak Hayıtbükü ve Ovabükü de hatırı sayılır ilgi görüyor. Şayet aracınız varsa sahil boyunca müsait olan herhangi bir koyda da denize girebilirsiniz.
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Çünkü Datça, bakir koylara da ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz koyları günübirlik turlar düzenleyen teknelerle de gezebilirsiniz. Aracınız yoksa şehir merkezine yürüme mesafesinde yer alan Kargı Koyu da iyi bir alternatif olabilir. Bu arada eklemeden geçmeyelim Datça, su sporları için de biçilmiş kaftan.
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Yarımada’nın otantik bölgesi: Eski Datça
Geçmişi 19. yüzyıla dayanan Rum evleri ve daracık taş sokaklarıyla şirin bir köy görünümündeki Eski Datça, antik çağlardan beri üzerinde yaşam sürülen yarımadanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Fotoğraf tutkunlarının memnun kalacağı Eski Datça’nın sokakları yarım saatlik bir gezi ile tamamlanabilir.
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Ancak yine de siz Datça’nın sloganını kulaklarınıza küpe etmeyi unutmayın ve bu şirin köye olabildiğince geniş vakit ayırın. Dünyaca tanınan şairimiz Can Yücel’in son yıllarını geçirdiği Eski Datça’daki evini de ziyaret etmeyi unutmayın.
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Ne almalı, hangi lezzetleri tatmalı?
Datça’dan ayrılırken alınacaklar listesinde badem ve badem ezmesi başı çekiyor elbette… Kekikli bal ile Ege’nin lezzetine doyum olmaz zeytinyağları da listeye eklenebilir. Datça sahilinde denize sıfır, kumların üzerine masalarını atmış pek çok mekân bulunuyor. Hangisini tercih edelim derseniz keyifli bir deniz ürünleri restoranı için ‘Maradona’; deniz mahsulleri makarnası, pizza gibi dünya mutfağından seçenekler için ‘Cafe Inn’ hem fiyatları hem lezzetli yemekleri ile öne çıkıyor.
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Datça’da konaklama
Datça ziyaretinize keyif katacağını düşündüğüm iki butik otel bulunuyor. Villa Aşina; muhteşem manzarası, otelin sahibi Bülent Sancakdar’ın enfes yemekleri ve onun ince zevkinin eseri olan dekorasyonu ile büyülüyor. Orijinaline sadık kalınarak restore edilen ve bugün butik otel olarak hizmet veren Mehmet Ali Ağa Konağı ise günümüze kadar gelebilmiş sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.
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Adeta bir müzeyi andıran konak, yöre halkının deyimiyle Koca Ev, bulunduğu Reşadiye Mahallesi’nin de göz bebeği. Geniş bahçeleri, otantik odaları, huzur veren atmosferi ile konuklarını zamanda yolculuğa çıkaran Mehmet Ali Ağa Konağı, eşsiz bir konaklama deneyimi için seçebileceğiniz bir diğer seçenek. Yazı: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Öte yandan The Telegraph editörleri Türkiye’de deniz tatili yapılacak en temiz 10 yeri seçti. Listenin zirvesindeki yer şaşırttı... İşte o liste
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10- ÇIRALI Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı olan Çıralı, Akdeniz kıyısında masmavi denizi, temiz kumsalı, mis kokulu portakal ve limon bahçeleri arasında cennetten bir köşe... Deniz kaplumbağalarına, endemik bitki ve farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan Çıralı, adını Olimpos'taki Yanartaş'tan alıyor.
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9- DALYAN Ege’yle Akdeniz’in kavuştuğu yerde bir yanı göl bir yanı deniz cennet bir belde Dalyan. Sazlıkların oluşturduğu labirenti andıran kanalları, antik ören yerleri onu benzersiz kılan özelliklerinden sadece birkaçı. The Times gazetesi, 6 aylık bir araştırmanın sonucunda Caretta caretta kaplumbağlarının yumurtalarını bıraktığı Dalyan’daki İztuzu Plajı’nı, ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan etmişti. Buraya geldiğinizde mutlaka göldeki labirent şeklindeki sazlıklar arasında tekne turu yapmalısınız.
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8- ÇEŞME Türkiye’de yaz aylarının vazgeçilmezi, yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği Çeşme… Tarihî taş evleri ve yılın 360 günü rüzgâr alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlüdür. Denize girilecek en güzel yerlerse Ilıca Plajı, Ayayorgi Koyu, Teke Plajı ve Delikli Koy…
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7- ALANYA Alanya’nın Akdeniz’de 100 kilometreyi bulan kıyısı, doğal ve uluslararası kurallara göre düzenlenmiş plajlarıyla ünlü. Plajlar geniş kumsallardan oluşuyor ve birçoğu Mavi Bayraklı... Alanya’da deniz suyunun rengi kıyıda maviden turkuaza dönüşür. Durgun havalarda dipteki balıkları, çıplak gözle görmek olasıdır. Kent merkezinin batısında Kleopatra, doğusunda Keykubat ve Begonvil plajları yer alıyor. Kent dışında ise batıda Alara, İncekum, Avsallar, Türkler, Payallar, Konaklı; doğuda Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş plajları dünyaca ünlü plajlar.
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6- SİDE Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları, hamamları ve eski evleriyle büyüleyici bir yer. Özellikle de kumluk plajları sevenler için ideal olan Side’nin, hem merkezinde hem de birkaç dakikalık mesafesinde ünlü plajları var. Ayrıca Mavi Bayrak, Side’nin birçok plajında mevcut.
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5- ANTALYA Türkiye'de birinci, dünyadaysa üçüncü en çok yabancı turist ağırlayan Antalya, 400'e yakın 5 yıldızlı oteli bulunan İspanya'nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otel ve tatil köyüne sahip. Masmavi denizi ve eşsiz kumsallarıyla özellikle plaj turizminde Türkiye'nin önde gelen uğrak noktalarından biri.
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4- KALKAN Kalkan, Antalya'nın batısında, Kaş'a bağlı turistik bir mahalle... Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önceki Likya Uygarlığı'nın yaşadığı ve sayısız kentler kurulmuş Antalya ile Fethiye arasındaki topraklarda bulunan Kalkan, çevresinde bu döneme dair şehir kalıntısı veya yerleşim görülmemekte… Denize girilecek harika güzellikler barındırıyor. Kalkan halk plajı, Kaputaş plajı, Fırnaz Koyu akla ilk gelen yerlerden…
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3- ÖLÜDENİZ Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Koyu’dur. Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz’i görürsünüz. Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla eşsiz bir plaja sahip. En güzeliyse yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri…
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2- BODRUM YARIMADASI Türkiye’de yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sıralarda mutlaka Bodrum yer alır. Bazı turistlerin şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl binlerce insanın akınına uğruyor. Bitezi, Kadıkalesi, Yalıkavak, Gümüşlük ve Turgutreis deniz tatili için en güzel yerlerden…
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1- PATARA Boylu boyunca uzanan 12 km’lik muhteşem bir sahil, hemen yanı başında antik dünyanın en önemli kentlerinden biri. Denizin sefasını sürdükten sonra dilerseniz de tarihin tozlu ve gizemli sayfalarında bir yolculuğa da çıkabilirsiniz.
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İncecik kumlara sahip plaj deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olarak koruma altında. Durmayan rüzgârıyla, rüzgâr sörfçülerinin de uğrak noktası.