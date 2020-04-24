İki deniz arasında harika bir yarımada: Datça

Datça’nın ucunda bir antik kent: Knidos Reşadiye’nin ucunda yer alan Knidos’a ise Dorlar ve Romalılar çok sayıda tapınak yapmışlar. Ege’nin ve yarımadanın en ucunda yer alan şehir Afrodit heykeli ile ünlenmiş. Ancak antik çağda çok ünlü olan, insanların görmek için çok uzaklardan geldiği Afrodit heykeli bugüne kadar bulunamamış. Bugün, Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Knidos Antik kentindeki kalıntılar arasında küçük ve büyük tiyatro, Odeon, Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler bulunuyor.