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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 11:05, /

'İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ağaçların karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Doğal güzellikleri, dereleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları kar yağışıyla beyaza büründü.

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İçerisinde 5 gölü barındıran longoz ormanlarında seyrine doyulmayan kış manzaraları oluştu.

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Yoğun kar nedeniyle yürüyüş ve derelere sarkan ağaç dalları, hiç eksik olmayan kuş sesleri ziyaretçilerine ayrı bir keyif sunuyor.

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Longozlar, kamp yapmak ve kuşları gözlemlemek isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

5Deniz ve göl yeniden birleşti

Deniz ve göl yeniden birleşti

Kar yağışının ardından derelerdeki su seviyenin artması ile dünyada nadir görülen, göller ile denizin birleşmesi ise eşsiz bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor.

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Yaz aylarında suların azalması ile deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bu günlerde Erikli ve Mert göllerinin deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

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