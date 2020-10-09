İçine giren canlılar taşa dönüyor... Dünyanın en korkutucu gölü

Bebek Adası / Meksika La Isla De Las Muñecas ya da Bebek Adası olarak bilinen Meksika’daki bu tüyler ürpertici ada; bir gece boğularak ölmüş genç bir kızın ruhunun yaşadığı düşünülen oyuncak bebeklerle dolu! Adanın her yeri yüzlerce oyuncak bebekle kaplı. Kirli elbiseleri, dolaşık saçları, yuvalarından fırlamış gözleri, kopuk kol ve bacaklarıyla bu bebekler oldukça korkutucu... Zaten Bebek Adası bir korku filmi seti gibi görünüyor.