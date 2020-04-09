Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 17:41,
İçeri girmek imkansız! Tarihi belgeler dışında öyle şeyler saklanıyor ki...
Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz yalnız bu mekanların bir bölümünde insanlıktan sır gibi saklanan bilgilerin yanı sıra sadece dünyanın sayılı zenginlerine hitap eden alanlarda mevcut. Sizin için adım atmanın bile imkansız olduğu en iyi korunan yerleri listeledik. İşte detaylar...
Herhangi bir evde veya işyerinde güvenlik sistemi önemlidir. Ancak, bazılarının biraz daha fazla güvenliğe ihtiyacı vardır. Bu yazımızda dünyanın en çok korunan, yüksek güvenlikli yerlerinden bazılarını derledik.
Iron Mountain
Demir Dağı birçok gizli belgenin altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında. Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti.
Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis’in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları burada bulunuyor. Ayrıca Iron Mountain, Amerika’nın en büyük şirketlerinden bazılarını destekleyen bir veri merkezi olan Room 48’e ev sahipliği yapıyor.
ADX Florence
Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane… Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye 'Rockies’in Alcatraz' lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından 'cehennemin daha temiz bir versiyonu' olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede. Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları. Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…
Cheyenne Dağı
Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
Niihau
Burası yerleşime müsait en büyük yedinci Hawaii adası. Bu adada hiçbir yol asfaltlı değil. Ayrıca burada su tesisatı, elektrik, mağaza veya restoran da yok. Bugün ada hâlâ yerliler, ada sahipleri, davetliler ve Amerikan donanma personeli haricinde herkese kapalı. Üzerinden helikopterle dolaşmaya kısmen izin verilse de helikopterin yaklaşması veya fazla alçalması da kesinlikle yasak.
İngiltere Merkez Bankası
Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4 bin 600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada. Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.
Sentiel Adası
Andaman Adaları'ndan Kuzey Sentiel Adası'nda yaşayan Sentinelese Kabilesi'nin yaşadığı bu ada 100-150 kişilik nüfusa sahip. Kabile dış dünyadan kaçabilmek için zaman zaman şiddete başvuran bir pozisyondadır. 2004'te Tsunami felaketinden sonra Hindistan'ın bölgeye inceleme için gönderdiği bir helikopteri ateşli oklarla vurdular. Şimdiler de ise çok büyük bir titizlikle hükümet tarafında korunuyor ve adaya gelmek imkansız.
Fort Knox
Fort Knox’un iyi korunan yerlerden biri olması pek şaşılacak bir durum değil çünkü bu yer ABD’nin 'külçe muhafazası' durumunda… Bu ilginç yer sadece binlerce ton altın depolamakla kalmıyor. Aynı zamanda Bağımsızlık Bildirgesi ve Magna Carte gibi önemli tarihi belgeleri barındırdığı da söyleniyor.
New York Federal Rezerv Bankası
Bu ünlü bankada Fort Knox’tan daha fazla altın külçesi bulunuyor. Bu kadar fazla değerli eşyanın bir yerde bulunması da sıkı güvenliği beraberinde getiriyor. Burada güvenlik o kadar sıkı ki neredeyse sineğin bile girmesine izin yok. İçeride taşıma işi içinse robot ekipleri kullanılıyor. Bankanın güvenlik sistemleri o kadar sağlam ki, yabancı hükümetler bile altınlarını burada depoluyor...
Svalbard tohum deposu
Resmi adı Svalbard International Seed Vault olarak bilinen depo, ürün çeşitliliğini korumak ve insanlara bir gıda kaynağı bulmalarını sağlamak amacıyla tohum depolamak üzere tasarlanmış bir yer. Svalbard, Arctic Circle’daki büyük, bir kaya adası durumunda ve depo bir madenin içinde bulunuyor. İzole edilmiş bir yerde bulunan depoda, tohum emniyeti için patlamaya karşı dayanıklı kapılar, hareket sensörleri ve hava kilitleri bulunuyor…
17