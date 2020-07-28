ıcaktan bunalanların adresi: Kapuzbaşı Şelaleleri

"HUZUR VERİCİ BİR YER" Cihangir Uygun da şelaleleri görebilmek için ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini söyledi.Beklentilerinin üzerinde bir doğal ortamla karşılaştıklarını anlatan Uygun, şöyle devam etti: "Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gelebilmek için 4,5 saat yol çektim ama gerçekten buna değdi. İlk defa geldim, muhtemelen bundan sonra da her yıl gelirim. Huzur verici bir yer. Oturup doğayı izliyorsun, suyu dinliyorsun, adeta görsel şölen var. Gerçekten harika. Buraya hala gelmeyen varsa hiç zaman kaybetmeden gelsin. Pandemi süreci olduğu için ilk başta bir yayla aramıştık ama burayı görünce hiç tereddüt etmeden geldik. Pandemi sürecinde yaklaşık 3,5 ay hiç bir yere çıkmadık ve hep evdeydik. Şimdi buranın keyfini çıkaracağız."