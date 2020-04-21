Her şeyden uzak sakin bir hayat yaşıyorlar! Sadece 20 kişiler...
Bosna Hersek’in ortasında bulunan Bjelasnica Dağı’nın güneyinde 1500 metre yükseklikte teknolojinin uğramadığı bir köy Lukomir… 20 kişi yaşıyor ve ortaçağ geleneklerini sürdürüyor. National Geographic Travel yazarlarından Alex Crevar bölgeye gitti ve ilginç bilgiler edindi... İşte modern dünyanın dışında bir yaşamın olduğu Lukomir ile ilgili detaylar…
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Başkent Saraybosna’ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan köye kağnılarla yolculuk üç saat sürüyor. Günümüzde bölgede yaşayan aileler sadece nisan ve ekim aylarında köye geliyorlar. Çünkü zorlu kış koşullarının yaşandığı dönemde köyü terk edip başkente yerleşiyorlar.
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Köyde ahşap ve taştan yapılmış evler, meşe ve köknar ağaçlarıyla eski bir taş yığını bulunuyor. Köy, Rakitnica Nehri’nin de geçtiği 2 bin 600 metre yükseklikte yine aynı isimli Rakitnica Kanyonu’nun yakınlarında yer alıyor. 14. Yüzyıldan kalma ‘stecci’ denilen mezar taşlarıyla dev gemi gövdelerinin kalıntıları bölgenin çevresine yayılmış halde yer alıyor.
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Stecci, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ sınır bölgelerine dağılmış olan anıtsal ortaçağ mezar taşlarının adı. Bosna Hersek sınırları içinde yaklaşık 60 bin, Hırvatistan'da 4 bin 400, Karadağ'da ise 3 bin 500 mezar taşı bulunuyor.
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Çobanlar köyde bulunan geçidi kullanarak sürülerini otlatmak için, köyün karşısındaki platoları ve yeşil alanları tercih ediyor. Köyde bulunan eski taş evlerde kalıyor. Ve sürülerini evlerinin yanlarına yaptıkları taştan barınaklarda tutuyor.
Burada yaşayan yaşlı insanlar çoğunlukla ihtiyaçlarını tahtadan yaparlar. Tahta kaşık, çatal, sopa gibi aletleri buradan karşılıyorlar. Köyde yaşayanlar genellikle geleneksel Lukomir kıyafetleri olan renkli elbiseler giyiyorlar.
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Ne hastane var ne de okul Zamanla Bosna Hersek’in en yüksek köyü olan Lukomir, modern dünyayla iletişimi koparmış ortaçağ gelenekleriyle yaşayan bir topluluk haline gelmiş. Elektrik ve su 1960 yılından beri köyde var ve hâlâ düzenli olarak kullanılmıyor. Pazar, okul, hastane, doktor bulunmuyor. Sonbaharın sonundan ilkbaharın ortasına kadar köye arabayla ulaşım imkânsız hale geliyor.
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Yürüyüşçülerin uğrak noktası Lukomir, yeni başlayan yürüyüşçülere, maceraperestlere eşsiz manzaralar sunuyor. Köy tarihi yapıları, geniş panoramik manzaraları, yerlilerin misafirperverlikleriyle son dönemde ziyaretçi sayısını ciddi bir şekilde arttırdı.
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Turizmle birlikte köyün daha çok tanındığını, insanların burayı keşfederek kendilerine eşlik etmelerinden mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Yüzlerce yıllık orman, tablo gibi dağlık alanlarıyla Balkan bölgesindeki turizm trendlerine nazaran macera ve özgünlük açısından farklı bir yer olarak ön plana çıkıyor.
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Ziyarete gelen turistler burada yapılmış olan el emeği çorapları, tahta kaşıkları, şapkaları ve hediyelik eşyaları satın alıyor. Her yaz köye geri dönen bazı aileler sürülerini otlatıyor. Bir de köy halkı dini bayramlarda toplanıyor.
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Burada bulunan yaşlılar hâlâ geleneklerini canlı tutmak adına çocuklarına ve torunlarına bu tutkularını aktarıyor. Gençler yaşlıları ideal bir rol model olarak benimsiyor ve kaybolan eski Avrupa yaşam tarzına hem gezginler hem de kendileri için benzersiz bir durum olduğunu söylüyorlar.
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Mevsimlik yaşam Yoğun kar yağışının başladığı aylarda köyde yaşayan aileler taşınmaya mecbur kalıyor. Yaz aylarının getirdiği mutluluk kış ayında köyü derin bir sessizliğe bürüyor.
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Ulaşımın güzel havalarda bile zor olduğu köy, kar yağışıyla birlikte iyiden iyiye zorlaşıyor. Ailelerin mayıs ayından itibaren köye dönmesiyle hem turizm hem de normal yaşantısına geri dönüyor. Tabii şu sıralar salgın nedeniyle köyde sadece yerliler bulunuyor.
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Dünyada Lukomir gibi ilginç köyler bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
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Haid Al-Jazil / Yemen
Eğer ‘Yüzüklerin Efendisi’ romanı veya filminden fırlamış bir kent arıyorsanız, Yemen'deki Had Al-Jazil'den daha iyisini bulabileceğinizden emin değiliz. Kurak bir vadide bir kayanın üzerine kurulan kasaba, doğal bir film platosu olarak gelecekte çok ilgi görecek. Arabistan Yarımadası'nın güneyindeki Yemen'de hiçbir nehir kalıcı değil. Yağışlı mevsimde akmaya başlıyor ama kısa süre sonra kuruyorlar. Denizden uzak yaşayan insanlar için hayatın tek kaynağı da bu kısa süreli akan sular. Haid Al-Jazil'in kurulma amacı da aynı doğrultuda.
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Yemen'in iç bölgelerinde arazi genellikle kurak çöllerden oluşuyor ve kaynaklar çok sınırlı. Bu yüzden de ev yapmak, bir kasaba kurmak biraz yaratıcılık gerektiriyor. Had Al-Jazil'de tüm evler çamurdan inşa edilmiş ve ahşap tabanlara sahip. Bu da onları sıcaktan koruyor. Haid Al-Jazil'de bulunan evler çamurdan yapılmalarına rağmen son derece dayanıklı, çünkü hem yağışlı mevsime hem de hemen arkasından gelen aşırı sıcaklara karşı dimdik ayakta duruyorlar.
Sicilya’nın doğu ucunda bulunan Savoca, Ortaçağ izlerini taşıyan bir köy. Eski taş evleri, etkileyici kiliseleri ve Akdeniz hissi yaşatan sokaklarıyla tarihi köy, kaçış rotaları arasında.
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Sicilya’yı ve bölge kültürünü en iyi yansıtan yerlerden biri olduğu için Coppola’nın çok beğenilen Godfather II filmi de bu köyde çekilmiş. 1600 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde gürültü, araç kornası hatta insan sesi bile zor duyuluyor.
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Júzcar / İspanya
İspanya‘nın güneyinde, Endülüs Bölgesi’nde bulunan Júzcar, yakın zamana kadar kendi halinde bir köydü. 2011 yılında Şirinler filminin galasına ev sahipliği yapan köydeki tüm evlerin dış cepheleri maviye boyanınca köyün kaderi değişti.
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Sony Pictures’ın evleri eski haline döndürme teklifini kabul etmeyen köylüler Şirinler Köyü’nü andıran evlerinde doğayla baş başa yaşıyor.
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Uşguli köyü / Gürcistan
Gürcistan'da Kafkas Dağları'nın zirvelerine açılan Enguri Geçidi'nin girişindeki Uşguli köyü, ‘Avrupa'da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri’ özelliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Şhara'ya açılan Enguri Geçidi'nin girişinde yer alıyor ve Svan kuleleriyle korunan dört köyden oluşuyor.
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Bölgede, Svan kulelerinin en çok görüldüğü Uşguli'de 200'den fazla Ortaçağ kule evi bulunurken 12'nci yüzyılda inşa edilen şapel de turistlerin dikkatini çekiyor. Ulaşımı güç olan Uşguli'ye başta doğaseverler, sporcular ve gezginler olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişi geliyor.
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Sıcağa ve zorluklara aldırmadan Enguri Vadisi içinden Şhara buzuluna yürüyüş gerçekleştiren turistler, doğa ile uyum içinde yaşayan yerel Svan halkının binalarını yakından görme fırsatı buluyor. Üç ila beş kattan oluşan kuleler, tarih içinde hem konut hem de bölgeyi işgalcilere karşı savunma amaçlı kullanılmış.