Her mevsim ayrı güzel... Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Bozcaada

Ada fotoğraf tutkunları için tam bir cennet. Muhteşem fotoğraflar çekilmek için çok fazla seçenek var. Bu seçeneklerden biri de eşsiz fotoğraflar yakalayabileceğiniz gün batımı. Adanın ucundaki rüzgar güllerinin olduğu alanda denizin sesine kulak vererek gün batımını seyredebilirsiniz. Hatta fotoğraf tutkunları için merkezde özel yiyecek sepeti hazırlayan işletmeler bulabilirsiniz. Bu sepetler fotoğraflarınıza renk katacak.