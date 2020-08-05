Her mevsim ayrı güzel... Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Bozcaada
Bu yaz hâlâ deniz, kum ve güneşe kavuşamadıysanız Bozcaada tüm güzelliğiyle sizi bekliyor. Denizi, eşsiz kahvaltıları, üzüm bağları ve gün batımıyla kalbinizde derin izler bırakacağı kesin... Hazır çılgın kalabalıklar dağılmışken biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, işte size Bozcaada gezi rehberi…
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Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, Çanakkale iline bağlı sevimli bir ada. Adanın doğal güzelliklerinin yanı sıra insanı da adayı sevmenizi sağlayacak önemli bir sebep. Adaya ayak bastığınız an huzurla kaplanacak ve bir daha dönmek istemeyeceksiniz.
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Bozcaada'ya sadece deniz ile ulaşım mümkün. Sık sık kalkan arabalı feribota ister yaya olarak ister aracınızla Geyikli iskelesinden binebilirsiniz. Yarım saat süren deniz yolculuğunuzun keyfini güzel bir kahve ile çıkarabilirsiniz.
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Adaya ayak bastığınızda sizi öncelikle tüm görkemiyle kale karşılıyor. Ardından yürüdükçe birbirinden güzel hareketli dar sokaklar ve denizin kokusu sizi etkileyecek.
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Adanın merkezi araç trafiğine kapalı. Ancak araçla gelindiğinde ücretsiz otoparklardan birine park edebilirsiniz. Ada içinde ulaşımı minibüs ve taksilerle sağlayabilirsiniz. Zaten küçük olan adayı yürüyerek de birkaç saat içinde turlamanız mümkün.
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Bozcaada’ya gitmenizi sağlayacak en önemli unsurlardan biri de şüphesiz tertemiz denizi. Biraz soğuk olan deniz, sıcaktan bunaldığınızda imdadınıza koşuyor. Akvaryum Koyu ve Ayazma plajı birbirinden güzel koy ve plajları arasında en bilinenleri...
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Akvaryum Koyu, karavanlar ve çadır kurmak isteyenler için muhteşem bir alan sunuyor. Uzun toprak yolu yürüdükten sonra karşınıza çıkan deniz sizi şaşırtacak. Kalabalıktan uzak olmak istiyorsanız da adada birçok seçenek mevcut.
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Upuzun Ayazma plajı da adanın en çok tercih edilenleri arasında. Yemek yiyebileceğiniz, duş alabileceğiniz tesislerin mevcut olduğu bu plajda koronavirüs önlemleri de oldukça sıkı. Şezlonglar arasına kurulan bariyerler ile sosyal mesafe kuralını aşmanız engelleniyor. Şezlong kiralamayıp havlusunu atıp güneşlenmek isteyenler içinde ayrılmış özel alanlar mevcut.
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Ayazma plajında yapabileceğiniz birçok aktivite de mevcut. Dilerseniz belirli bir ücret karşılığında su sporları da yapabilirsiniz ve güzel fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz.
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Ada fotoğraf tutkunları için tam bir cennet. Muhteşem fotoğraflar çekilmek için çok fazla seçenek var. Bu seçeneklerden biri de eşsiz fotoğraflar yakalayabileceğiniz gün batımı. Adanın ucundaki rüzgar güllerinin olduğu alanda denizin sesine kulak vererek gün batımını seyredebilirsiniz. Hatta fotoğraf tutkunları için merkezde özel yiyecek sepeti hazırlayan işletmeler bulabilirsiniz. Bu sepetler fotoğraflarınıza renk katacak.
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Bozcaada'da yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden biri de bağ bozumuna gitmek. 27 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında adada bulunuyorsanız bağ bozumunu da mutlaka tecrübe etmelisiniz. Hem çok eğlenebilir hem de taze taze üzümleri yerinden toplayıp afiyetle yiyebilirsiniz.
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İlk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmese de Bozcaada kalesi ihtişamıyla görenleri etkiliyor. Saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaret edebileceğiniz kalenin bahçesinde adadan çıkarılan çok sayıda eski mezar taşı ve tarihi eser sergileniyor.
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Ada siluetine yıllar sonra tekrar eklenen yel değirmenleri de gün batımını seyretmeniz için en uygun yerlerden biri. Merkezden 5 dakikada yürüme mesafesi olan yel değirmenleri de fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelmiş.
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Ada sokakları da fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi sevenler için birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Birbirinden güzel her sokakta renkli kapılar, evler, dükkanlar sizi bekliyor.
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Adanın merkezinde ve kırsalında konaklayabileceğiniz çok fazla pansiyon ve otel mevcut. Erken rezervasyon yaptırmakta fayda olsa da seçenek o kadar çok ki, dışarı da kalmanız neredeyse imkansız.
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Bozcaada’da restoranlar, kafeler saat 01.30’a kadar açık. Sonrasında huzurlu bir sessizlik adaya hakim oluyor. Sahilde dalga sesi eşliğinde sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.
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Ada mutfağından bir şeyler tatmak isterseniz deniz kestanesi tam size göre. Deniz kıyısı ve taşlık alanlardan kendiniz toplayabilir veya satın alabilirsiniz. Çıkardığınız kestaneyi ikiye böldüğünüzde muhteşem bir görsel şölen sizi bekliyor. Ardından turuncu etinin üzerine limon ve sirkeli sos ilave ederek afiyetle yiyebilirsiniz.
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Bozcaada’nın sevilen lezzetlerinden biri de mis kokulu kurabiyeleri. Köşe başı bulacağınız pastanelerde, damla sakızlı ve tereyağlı bademli kurabiyeyi mutlaka tatmalısınız. Eğer bu zamanlar gidecekseniz de taze taze lezzetli üzümlerini de tatmayı ihmal etmeyin.
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Bozaada’da adanın enfes reçelleri ile unutamayacağınız bir kahvaltı deneyimi yaşayacaksınız. Aynı keyfi evinizde yaşamak için dönerken de çeşit çeşit reçellerden almak isteyeceksiniz.
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Sık sık günü birlik turlar düzenlense de keyfini çıkarabilmek için Bozcaada'da en az üç gün konaklamak gerekiyor.
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Bozcaada turunuzu keyifle tamamladıktan sonra civardaki görmeye değer yerlere de uğrayabilirsiniz. Hemen adanın karşısında bulunan Geyikli ilk rotanız olabilir. Ardından Assos, Gökçeada ve Çanakkale de görülmeye değer…