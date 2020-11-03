Her gün tehlike altındalar! Kayaların altında sıra dışı yaşam

Köyün sokakları otomobille ulaşım için oldukça dik ve tehlikeli. Ancak yerel insanlar bu duruma alışmış. Geçen yüzyılda, Monsanto sakinleri arabalar ve otobüsler tarafından daha kolay erişim yollarına yakın yerleri tercih etmeye başlamış. 20 yıl öncesine kadar Monsanto’nun dik yamaçlarında yaşayanlar çiftçilerdi ve ulaşım için eşekleri kullanılırlarmış.