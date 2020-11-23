Her geçen gün biraz daha büyüyor! Yeryüzü plakalarını ayıran çatlak şaşırttı...
Silfra, Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları arasında kalan bir çatlak. Yeryüzü plakalarını ayıran bu çatlak iki kıta arasında kalan orta nokta olarak biliniyor. İşte Silfra hakkında şaşırtan bilgiler...
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İzlanda, dünyada iki kıtasal plaka arasında durabileceğiniz tek yer olma özelliğini taşıyor. Bölgede hem coğrafi açıdan hem de dalış açısından en özel yer Silfra…
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Günümüzdeki kıtalar geçmişte Pangea adı verilen tek bir parça halindeydi.
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Daha sonra Pangea ayrılmaya başladı ve kıtalar bugünkü şeklini aldı. Ancak bu süreç sona ermedi, kıtalar birbirlerinden ayrılmaya hâlâ devam ediyor. Bu ayrılma o kadar yavaş gerçekleşiyor ki her şey durağanmış gibi görünüyor.
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Dünyanın bazı yerlerinde bu ayrılmanın izlerine rastlamak mümkün. Bu konuda dünyanın en ilgi çekici bölgelerinden biri ise Silfra, Avrupa Kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası’nın birbirine en yakın olduğu nokta olma özelliğini taşıyor.
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Burası mutlaka ölmeden önce görülmesi gereken yerler listeni gibi haberlerde de sıklıkla yer alıyor…
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Ama oraya kadar gitmişken esas deneyimin su altında olduğunu bilmelisiniz. Mid-Atlantic Ridge (MAR) adı verilen tektonik tabaka dünyamızın ikinci en büyük su kütlesi olan Atlas Okyanusu’nun altından geçiyor ve İzlanda’da su yüzüne çıkıyor.
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İki kıtayı birbirinden ayıran bu olağanüstü yer İzlanda’nın en büyük doğal gölü olan Thingvallavatn Gölü’nde yer alan Silfra Yarığı her yıl milyonlarca turiste iki kıtanın arasında dalış yapma keyfini yaşatıyor.
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Dünya üzerinde dalış yapabileceğiniz en güzel noktalardan biri olan ve ‘P5 Milli Park’ içinde yer alan Silfra, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilerek koruma altına alındı.
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Doğa sevgisi ve su altı merakı olanlar için muhteşem bir seyahat noktası olan Silfra, 100 metre derinliğe kadar kıta plakalarını net bir şekilde gösterebiliyor.
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Her seviyeden dalgıç için fantastik bir dalış sunan Silfra’nın ziyaretçileri, Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya aynı anda dokunabiliyor.
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Dünyanın en temiz gölünde bulunuyor Silfra Yarığı’nın bulunduğu Thingvallavatn Gölü, dünya üzerindeki en temiz ve suları en berrak göllerden biri.
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Bunun nedeniyse İzlanda’nın son buzulunun 12 bin yıl içinde eriyerek, volkanik lav taşları arasından uzun yıllar boyunca süzülme yoluyla Silfra’ya karışmış olması. Silfra’da su sıcaklığı dört dereceyi gösteriyor, dalgıçlar için ideal olan bu derecenin sabit kalması da bir başka artı.
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Her yıl iki santim genişliyor Dünyanın hâlâ süren oluşumuna tanık olma şansı sunan Silfra Yarığı, her yıl düzenli olarak iki santim genişliyor, böylece iki kıtanın arası da her geçen yıl biraz daha açılıyor.
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Silfra Yarığı’na her iki kıtadan kaya parçaları dökülüyor. Silfra çatlağı içinde bir insan rahatlıkla yüzebilir.
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Beş farklı bölümden oluşan Silfra’nın yalnızca 12 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğinde olan ‘büyük çatlak’ olarak tanımlanan bölümünde tüplü ya da tüpsüz dalışa izin veriliyor. Silfra çatlağının en dar bölgesinin genişliği 50 santim kadar.
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Tam da bu bölgede ellerinizi açıp çatlağın duvarlarına temas ettiğinizde bir eliniz Avrupa diğer eliniz de Amerika kıtasına dokunuyor.