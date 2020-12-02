Hem tatil hem de uzaktan çalışma fırsatı! Liste genişliyor, tek şart ise…

Şeytan Üçgenine ne dersiniz? Sırada Bermuda var Bermuda’nın pembe plajları, kristal suları ve 28 kilometrelik yürüyüş yolları, ‘Evden Çalışma’ sertifikasına başvuruda bulunmak için onca sebepten sadece bir kaçı. Bermuda’da uzaktan çalışma ve öğrenim görme ise 12 ay geçerli oluyor. Kişi başı 263 dolara mal olan başvuru için gezginin, Bermuda dışından bir şirket tarafından işe alınması ya da üniversiteye kayıtlı olması ya da ya da yıllık gelirinin süreklilik arz etmesi önem taşıyor.