Hem tatil hem de uzaktan çalışma fırsatı! Liste genişliyor, tek şart ise…
Her zaman yurt dışında mı çalışmak istediniz? Belki de bu sizin için iyi bir fırsat olabilir. Pandemi süresince, yurt dışında yaşamak ve çalışmak için seyahat eden kişileri, evden çalışmak üzere ülkelerine davet eden ülke sayısı artmaya başladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her zaman yurt dışında mı çalışmak istediniz? Belki de bu sizin için iyi bir fırsat olabilir.
2
Abone Ol
Pandemi süresince, yurt dışında yaşamak ve çalışmak için seyahat eden kişileri, evden çalışmak üzere ülkelerine davet eden ülke sayısı artmaya başladı.
3
Abone Ol
Standford Üniversitesi ekonomisti Nicholas Bloom, Amerika iş gücünün yaklaşık yüzde 42’sinin tam zamanlı olarak evden çalıştığını ön görüyor. Ve bu çalışanların da, yakın zamanda ofise geri dönecekleri pek düşünülmüyor.
4
Abone Ol
Pandemi arttıkça ve Facebook gibi şirketler, çalışanlarının 2021 ortasına kadar ofislere geri dönmeyeceğini açıkladıkça, bazı ülkeler kısa zamanlı akıma yönelik geleneksel turizm modellerini, daha uzun sürelerde konaklamak isteyen gezginlerin lehine doğru değiştirmeye başladı.
5
Abone Ol
Düşük Covid-19 oranlarıyla, düşük hayat pahalılığı ve daha rahat bir yaşam temposu ile ‘dijital gezginler’in yeni rotaları oldukça ilgi çekici türden.
6
Abone Ol
Evden çalışma mı yoksa bir adada cenneti yaşamak mı?
Uzaktan çalışanlar, şu ana kadar beş parmağı geçmeyecek sayıdaki kayıtlı Covid-19 vakası ile İngiliz denizaşırı bölgesi olan Anguilla adasında yaşamak ve çalışmak için 21 Ağustos’tan itibaren başvuruda bulunabiliyor.
7
Abone Ol
Ağustos ayının ortalarında Anguilla Turist Kurulu başkanı Kenroy Herbert yayınladığı basın bildirisinde “Uzatılmış seyahat vizeleri ile Anguilla’ya gelerek burada uzaktan çalışacak ‘Dijital Gezginler’ olarak adlandırılan bir grubu hedefliyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
8
Abone Ol
Anguilla’daki Altamer Resort ise haftada 2 bin dolardan başlayan ‘Digital Gezgin’ paketinin bir parçası olarak gezginlerin devlet ücretlerini karşılıyor.
9
Abone Ol
Anguilla’da çalışmak için şartlar neler?
Anguilla’ya giriş yapmaya öncelik verilen adaylar arasında, 0.2% enfekte oranından daha az olarak tanımlanan ‘düşük riskli’ ülkelerden başvuru sahipleri ve uzun süreli seyahat edenler bulunuyor. Bireyler için 3 aylık bir konaklama, 1000 doların altında bir maliyet oluştururken, bir aile turu ise 1500 dolar gibi bir bütçeye mal oluyor.
10
Abone Ol
Giriş ücretleri, daha uzun kalışlar için iki Covid-19 testini, dijital çalışma iznini ve diğer masrafları da kapsayarak iki katına çıkmış oluyor. Fakat bir de iyi tarafından bakılacak olunursa diğer gidilecek noktaların aksine Britanya denizaşırı toprakları ülkesi olan Anguilla, burada kalınacak sürede yapılacak işle ilgili sadece ‘kısa bir tanım’ talep ediyor.
11
Abone Ol
Muhteşem ada Barbados… Çalışma koşulları zorlu mu?
Güney Karayipler’e uzanan Barbados’ta bir sene boyunca çalışma için başvuruda bulunan gezginler, vizelerinin onaylanıp onaylanmadığını sadece 5 çalışma iş günü içerisinde öğrenebiliyor.
12
Abone Ol
Ayrıca 12 aylık Barbados Karşılama (Hoş geldin) Damgası, bireyler için 2000 dolar ve aileler için 3000 dolar tutarında. Bu 12 aylık Barbados Karşılama (Hoş geldin) Damgası ya da vize, 30 Haziran’da belirlenmişti.
13
Abone Ol
Bu senenin Eylül ortalarında ise yüzde 40’ı Amerika’da oturan kişiler olmak üzere 1350’den fazla başvuru yapılmış durumdaydı. Barbados vizesi, varış tarihinden 12 ay geçerli olmakta ve ayrıca vize sahibi bu süre zarfında istediğinde adadan çıkış yapıp tekrar girebilmekte.
14
Abone Ol
Barbados Başbakanı Mia Mottley ise Sky News ile gerçekleştirdiği röportajda şunları söylemişti “Covid’ten gördüğümüz tek şey belirsizlik… Bizler ise sizlere, buraya gelerek 12 ay boyunca güvenlik ve uzaktan çalışma şansı sunuyoruz.”
15
Abone Ol
Ayrıca restoranlar, kafeler, halk kütüphaneleri ve halka ait parklar da dahil olmak üzere Barbados Adası’nın tamamında ücretsiz Wi-Fi kullanımı mevcut. Tüm bunlara ilave olarak vize sahipleri, çocuklarını özel okullara ya da ufak bir ücret karşılığında devlet okuluna gönderebiliyor.
16
Abone Ol
Şeytan Üçgenine ne dersiniz? Sırada Bermuda var
Bermuda’nın pembe plajları, kristal suları ve 28 kilometrelik yürüyüş yolları, ‘Evden Çalışma’ sertifikasına başvuruda bulunmak için onca sebepten sadece bir kaçı. Bermuda’da uzaktan çalışma ve öğrenim görme ise 12 ay geçerli oluyor. Kişi başı 263 dolara mal olan başvuru için gezginin, Bermuda dışından bir şirket tarafından işe alınması ya da üniversiteye kayıtlı olması ya da ya da yıllık gelirinin süreklilik arz etmesi önem taşıyor.
17
Abone Ol
Çalışma Bakanı Jason Hayward, bir röportajında “Bu ziyaretçiler, Bermuda’da ikamet edebilirler ve Bermuda halkının iş gücüne dokunmadan ülkemiz için ekonomik anlamda katkı sağlayabilirler. Aile üyelerini ve geçerli izinleriyle beraber evcil hayvanlarını da kabul ediyoruz." demişti.
18
Abone Ol
Ayrıca Bermuda’ya gelenlerin çocukları da Bermuda’da ki özel okullara ya da devlet okullarına gidebiliyorlar. Uzaktan çalışmak ve yaşamak için Bermuda’yı seçenler için ilgili yayınlanan internet başvuru sitesi, denize sıfır villalar, elektrikli arabalar ve ortak çalışma ofisleri için rezervasyonları da kapsıyor.
19
Abone Ol
Gürcistan da listede yer alıyor
95 ülkede uzaktan çalışanlar, Gürcistan’da çalışmak ve yaşamak için başvuruda bulunabiliyor. Bu başvuru, temmuz ayının ortalarında duyurulduğunda, ağustosun ilk haftası itibariyle yaklaşık 2 bin 700 başvuru gerçekleşmişti.
20
Abone Ol
“Gürcistan’dan Uzaktan Çalışma” programı, çalışanların 360 günlüğüne ülkede vizesiz kalmasına müsaade ediyor. Gereken şartlar arasında, gezginin aylık minimum 2000 dolar gibi bir maaşının olması ve ülkeye ilk girişte kendi karşılamak üzere 12 günlüğüne bir otelde karantinada kalması bulunuyor.
21
Abone Ol
Ayrıca Gürcistan’ın başkenti Tiflis, düşük maliyetli hayat şartları ve Asya ile Avrupa’nın kesişim noktasında olması ile biliniyor.
22
Abone Ol
Estonya’nın Dijital Göçebe Vizesi
Güzel ülke Estonya, geçtiğimiz bahar aylarında pandemi ile ilgili olarak 12 aylık bir Dijital Göçebe Vizesi başlatmıştı fakat bu program yıllardır ülkede çalışmakta olan bir programdı. Dünyanın en gelişmiş dijital toplumlarından biri olarak bilinen Estonya, vize sürecini diğer ülkeler kadar teknoloji dostu yapmamış durumda.
23
Abone Ol
Başvurular, bir Estonya Büyükelçiliği’ne ya da Estonya Konsolosluğu’na randevu yöntemiyle yapılmakta ve vize değerlendirme süreçleri ise 30 güne kadar uzayabilmekte. Ayrıca başvuranların, geçtiğimiz 6 ay da dahil olmak üzere 4 bin 152 dolardan daha fazla bir aylık geliri olması şartı bulunuyor.
24
Abone Ol
Şu anda AB, Schengen Bölgesi, İngiltere ve Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore gibi onaylı ülkelerden başvurular kabul ediliyor.