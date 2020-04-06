Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

Özellikle hafta sonları yoğun bir yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin yanı sıra ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddelerde esnafın kepenk kapatmasıyla şehir bu hafta sonu adeta hayalet kente döndü. Uzmanlar, salgının yayılma sürecinde önümüzdeki günlerinin büyük önem taşıdığı ve herkesin bireysel izolasyona dikkat etmesi çağrısında bulunurken, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşların evlerinde kalmayı tercih etmesi, Bursa'nın hasta sayısı ve can kaybında Türkiye ortalamasının altında kalmasını sağladı.