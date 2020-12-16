Hayalet şehre döndü! Hızla terk ettiler, kimse kalmadı...

Bodie, KALİFORNİYA 1879 yılında altın madenciliğinin kalbi olarak bilinen kalabalık bir kasabaydı. 5-7 bin arasında değişen bir nüfusa sahip olan kasabada o yıllarda yaklaşık 200’e yakın bina olduğu söyleniyor. 1940’lara kadar yaşayan insanların olduğu kasabada, günümüze kadar yaklaşık 110’a yakın bina hâlâ sağlam-yarı sağlam olmak üzere ayakta ve bir zamanlar canlı olan kasabanın ıssız sokaklarında ziyaretçiler yürüyebilme imkânı bulabiliyor.