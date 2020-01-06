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HaberlerSeyahat Haberleri'Havası en temiz yer' olarak biliniyor! Arap turistlerin yeni popüler adresi oldu...
GeriSeyahat 'Havası en temiz yer' olarak biliniyor! Arap turistlerin yeni popüler adresi oldu...
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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 14:25 | 

'Havası en temiz yer' olarak biliniyor! Arap turistlerin yeni popüler adresi oldu...

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Fojnica şehri yakınlarında bulunan Prokosko Gölü, muhteşem doğası, eşsiz manzarası, etrafındaki ahşap evleriyle ziyaretçilerine köy hayatı tecrübesi yaşatıyor.

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Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Fojnica şehri yakınlarında bulunan Prokosko Gölü, muhteşem doğası, eşsiz manzarası, etrafındaki ahşap evleriyle ziyaretçilerine köy hayatı tecrübesi yaşatıyor.

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Vranica Dağı’nın tepesindeki bir buzul gölü olan Prokosko, Saraybosna, Mostar, Travnik gibi şehirlerin yanında ülkenin ‘saklı cenneti’ olarak gösteriliyor.

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Gürültüden uzak, büyük çoğunluğunda elektriğin olmadığı, doğayla baş başa tatil imkânı sunan Prokosko, son dönemde Bosna Hersek'i ziyaret eden yabancıların gözde adresleri arasına adını yazdırdı.

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16 kilometre uzunluğundaki toprak yoldan ulaşılan Prokosko, yazları gölün etrafındaki ahşap evlerde yaşayan köy sakinlerinin yaptığı geleneksel Boşnak mutfağının farklı lezzetlerini de test etme imkânı sunuyor.

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Hem şehrin gürültüsünden kaçmak hem de doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi olan Prokosko, son yıllarda özellikle Arap turistlerin gözdesi haline geldi.

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Göl kenarındaki ahşap evlerin birinde yaşayan 53 yaşındaki Fatima Burekovic, bu köye gelin olarak gelenlerden.

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Köyü ve gölü ziyaret edenlere siparişle etli, patatesli, peynirli Boşnak börekleri yapan Burekovic, yüksek rakımı nedeniyle kış aylarında kar altında kalan köyde sadece bahar ve yaz aylarında geldiklerini söyledi.

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Kışları Fojnica'da geçirdiklerini aktaran Burekovic, "ruhunun bir parçası" olarak nitelendirdiği Prokosko'ya gelen turistleri ailesinden biri gibi gördüğünü belirtti.

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Prokosko tam bir hava kaplıcası
Prokosko'nun yerlilerinden İbrahim Softic de başındaki beyaz takkesi ile dikkat çekiyor.

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300'e yakın evin bulunduğu köyün büyük bölümünde elektrik olmadığını aktaran Softic, göldeki turizm sezonunun mayıs ayında eylül ayına kadar sürdüğünü anlattı.

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Prokosko'ya Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İtalya ve Avusturya'dan da çok turist geldiğini söyleyen Softic, "İnsanlar buraya en çok temiz hava için geliyor.

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Boşnakların misafirperverliği ise onları çok etkiliyor." dedi.

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Softic, burada yaşayan insanların daha önce hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Burası ülkemizde en temiz havanın solunabildiği iki yerden biri.

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Prokosko benim için tam bir hava kaplıcası." diye konuştu.

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Kendisine "İbrahim Ağa" diyen Softic, eşi Şevala ile misafirlerine geleneksel Boşnak kahvesi sunmayı da ihmal etmiyor.

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Doğa tutkunlarının Bosna Hersek'te ziyaret etmesi gereken yerlerinden 1636 rakımlı Prokosko'da, çok sayıda endemik bitki türüne rastlamak da mümkün.

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