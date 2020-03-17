DHA
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 10:27,
Hasankeyf'in son hali görüntülendi! Görmek isteyenlerin sayısı her gün artıyor...
Batman'da, Ilısu Barajı nedeniyle su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesinin son hali görüntülendi. Hasankeyf’i son kez görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son yağışlarla su seviyesinin 90 metreye yükseldiği baraj gölü kıyısında tekneler için limanların yapımı da sürüyor.
Tarihi Hasankeyf’in eski yerleşim birimi ile Dicle Nehri kıyısındaki bazı köyler Ilısu Barajı nedeniyle su altında kaldı. Bir yandan 12 bin yıllık Hasankeyf su altında kalırken, diğer yandan ise turizme kazandırılması için çalışmalar da sürüyor.
SON KEZ GÖRMEK İSTEYENLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Hasankeyf'in yeni yerleşim alanında yaşayanlar, turizm potansiyelinden daha fazla yararlanmak istediklerini belirterek, "Hasankeyf’te müthiş bir göl manzarası oluştu.
'MÜZEYİ ZİYARET EDENLER TEKNE TURU DA YAPABİLECEK'
Son yağışlarla birlikte Ilısu Baraj Gölü havzasında su seviyesinin 90 metreye ulaştığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, limanların yapım çalışmalarının bu yıl ortasında tamamlanacağını söyledi. Kösalı, "Küçük Saray önündeki limanın yanı sıra yeni yerleşim biriminin yakasında da iki limanın yapımı sürüyor. Arkeopark alanında bölgenin en zengin müzesi var.
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