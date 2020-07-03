Hafta sonunun yeşil ve mavi güzeli... 200 liraya ailecek tatil

Bir yerden sonra Orman işletmeciliği kulübelerine sorabilir, tabelalardan da yardım alabilirsiniz. Yolu zahmetli ama o kadar da bulunmaz değil içiniz rahat olsun. Öncelikle buraya geldiysen telefonun çekmemesine hazır olmalısınız. Pansiyon veya her hangi bir konaklama noktası yok. Sadece 5-10 tane yayla evi bir de geniş bir yeşil alan var. Geceleri müthiş soğuk. Ağustos ayında bile soba yakan evler var. Yol önemli. Bir yere kadar asfalt sonra patikaya dönüşüyor. Bu yüzden toz toprak olmaması, çevreyi de rahatsız etmemek için hız yapmadan gitmek lazım. En yakın market vs. Gölköy civarında. Bu yüzden yaylaya gelmeden bu işleri halletmek şart. Fotoğrafçılık için ideal bir nokta. Özellikle göletin çevresinde çok güzel kareler yakalayacaksınız.