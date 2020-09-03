MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHafta sonunun en huzurlu adresi: Safranbolu
GeriSeyahat Hafta sonunun en huzurlu adresi: Safranbolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 11:05 | 

Hafta sonunun en huzurlu adresi: Safranbolu

Şu sıralar Safranbolu'nun tadını çıkarmak için en güzel zaman… Peki nereleri gezmeli, neler yapmalı? İşte size Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu gezi rehberi

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
1
Abone Olgoogle-news

‘Eski Safranbolu’ olarak adlandırılan bölgede birden çok pansiyon ve butik otel bulunuyor. Çoğu eski Safranbolu konaklarını restore ederek kullanıma açmışlar.

2
Abone Olgoogle-news

Her Safranbolu seyahatimde uğradığım iki önerim olabilir size. Bunlardan ilki eski Safranbolu bölgesinde yer alan Gül Evi. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum, içeri girdiğiniz anda sanki bir başka bir boyuta geçiyorsunuz.

3
Abone Olgoogle-news

Kocaman bahçesi, çalan enfes müzikleri, huzurla yayılabileceğiniz sedirleri kendine hayran bırakıyor. Bir diğer favorimse, Gökçüoğlu Konağı ve içinde yer alan Marmelat Cafe…

4
Abone Olgoogle-news

1896 yılında yapılmış Gökçüoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılan bu konak, tarihi dokusu bozulmadan restore edilmiş. Gün boyu keyifle dinleneceğiniz nefis de bir bahçesi var.

5Safranbolu’da nereleri gezmeli
Abone Olgoogle-news

Safranbolu’da nereleri gezmeli?

Gezilmesi gereken yerlerin başında, Safranbolu Kent Müzesi geliyor. Eskiden Hükümet Konağı olarak kullanılan bu güzel bina, bir yangın sonucu zarar gördükten sonra müze olarak ziyarete açılmış. Kent müzesinin hemen yanında Tarihi Saat Kulesi bulunuyor. Kuleye çıkmak mümkün...

6
Abone Olgoogle-news

İpekyolu’nun önemli kervansaraylarından biri olan Tarihi Cinci Hanı’nı, Safranbolu eski çarşı içinde bulabilirsiniz. İki katlı bu han, restore edilerek tekrar hizmete açılmış. Eski Safranbolu evlerini şöyle tepeden görmek isterseniz, Hıdırlık Tepesi’ne çıkmanızı mutlaka öneririm, eşsiz manzaraya hayran kalacaksınız.

7
Abone Olgoogle-news

Bundan sonrasında Safranbolu sokaklarında dolaşıp bol bol fotoğraf çekmek kalıyor. Salgından dolayı bir süre sokaklar bomboş kaldı ama şu sıralar az da olsa bir hareketlilik var.

8
Abone Olgoogle-news

Bu arada Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Tokatlı Kanyonu ve üzerine kurulmuş ve camdan yapılmış Kristal Teras mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Kanyona girmeden önce Tokatlı Kanyonu'na 100 metre mesafedeki İncekaya Su Kemeri’ni de mutlaka görün. Kemerin altından Tokatlı Deresi akıyor ve dere boyunca uzanan yürüyüş parkuru bu kanyonun en keyifli rotası.

9Bunları yapmadan sakın dönmeyin
Abone Olgoogle-news

Bunları yapmadan sakın dönmeyin

Ahşap dükkânların yan yana sıralandığı Yemeniciler ve Bakırcılar Çarşısı’nda dolaşın.

10
Abone Olgoogle-news

Ünlü Arasta Çarşısı içindeki Arasta Kahve’de közde Türk Kahvesi molası verin. Çarşıdaki lokumculardan mutlaka Safranlı ya da fıstıklı çifte kavrulmuş lokum almayı unutmayın. Gerçek bir Safranbolu evi ve yaşantısı nasılmış diye merak ederseniz, mutlaka Kaymakamlar Gezi Evi’ni ziyaret etmelisiniz…

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi