Hafta sonunun en huzurlu adresi: Safranbolu

Bu arada Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Tokatlı Kanyonu ve üzerine kurulmuş ve camdan yapılmış Kristal Teras mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Kanyona girmeden önce Tokatlı Kanyonu'na 100 metre mesafedeki İncekaya Su Kemeri’ni de mutlaka görün. Kemerin altından Tokatlı Deresi akıyor ve dere boyunca uzanan yürüyüş parkuru bu kanyonun en keyifli rotası.