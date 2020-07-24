Hafta sonu turlarının vazgeçilmez adresi: Cumalıkızık

Evin başka bir köşesindeki küçük bir dolabın içerisinde Almanya’nın Kulumbach kasabası ile Bursa UNESCO Derneği’nin kardeş olduğunu ve bu köşenin Küpeli Ev’in restorasyonuna yardım eden bu kuruluşa teşekkür için hazırlandığını öğreniyoruz. Kulubach kasabasında da Türkiye ve Bursa adına benzer bir köşenin olduğunu ve bizler gibi ziyaretçilerin ülkemizin ismini gördüğünü bilmek sevindirici.