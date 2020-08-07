Hafta sonu seyahat edebileceğiniz 10 rota

Ağva İstanbul'a çok yakın olan Ağva'ya ülkenin her yerinden ziyaretçi akın ediyor. Özellikle dere kıyısnda keyifli bir kahvaltı yapabileceğiniz Ağva'da dilerseniz denizin keyfini de çıkarabilirsiniz. Konaklamak için çok fazla tesis bulunuyor ancak isterseniz birçok kamp alanı da mevcut. Dere kenarında enfes bir kahvaltı yaptıktan sonra keyifli bir dere turuna tekne veya yunuslarla çıkabilirsiniz.