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Hürriyet
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Seyahat
Yazı: Gaye Kobal / gkobal@hurriyet.com.tr I Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 17:33,

Hafta sonu seyahat edebileceğiniz 10 rota

Son yaz günlerini güzel değerlendirmek için hafta sonları oldukça kıymetli. Ancak hala nereye gideceğinizi bilmiyorsanız sizler için İstanbul'a çok yakın rotaları derledik. İster günübirlik gidebileceğiniz, isterseniz de kalabileceğiniz bu yerlerden biri hafta sonu rotanız için uygun olabilir.

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1Ormanya
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Ormanya

Çocuklu ailelerin favorisi olan bu yer, fotoğraf meraklılarının da son zamanlardaki favorisi. Ormanın içinde sevimli Hobbit evlerini görebileceğiniz Ormanya'da çok farklı hayvan türlerini de keşfedebilirsiniz. Çocuğunuzla doğanın tadını çıkarabileceğiniz Ormanya hafta sonu tercihleriniz arasında ilk sırada yer almalı.

2Yuvacık Barajı
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Yuvacık Barajı

Şehrin gürültüsünden kaçmak için en uygun adreslerden biri de Yuvacık. İstanbul'un yanı başındaki bu cennette yemek yiyebileceğiniz ve kahvenizi yudumlayabileceğiniz birçok tesis var. Barajı ve eşsiz manzarayı izlerken yorgunluğunuzu unutacaksınız.

3Adalar
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Adalar

Özellikle hafta sonları sık sık ziyaretçi çeken İstanbul'un muhteşem adalarında gezintiye çıkabilirsiniz. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun bulunduğu adada bisiklet kiralayıp adayı turlayabilir, denize karşı keyifli bir piknik yapabilir veya denize girebilirsiniz. Yaklaşık 1 saatlik keyifli bir vapur yolculuğuyla ulaşabileceğiniz adalarda ziyaret edebileceğiniz birçok müze ve tarihi eser var.

4Kandıra
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Kandıra

Kocaeli'nin ilçelerinden biri olan Kandıra'nın öyle bir denizi var ki, Ege sahillerini aratmıyor. Çok fazla kamp alanı bulunması sebebiyle kamp severler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Seyahat rotanıza eklemeniz gereken en önemli yer ise pembe kayalıklar. Bu muhteşem oluşum karşısında hayran kalacaksınız.

5Melen Çayı
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Melen Çayı

Su sporları tutkunuysanız Melen Çayı sizin için en doğru adres. Ailecek de gidebileceğiniz Melen'de her yaş grubuna hitap eden aktivite mevcut. Rafting sizin için biraz korkutucuysa Melen Çayı'nın üzerinden zıpline ile geçebilir veya keyifli bir atv turu yapabilirsiniz.

6Ağva
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Ağva

İstanbul'a çok yakın olan Ağva'ya ülkenin her yerinden ziyaretçi akın ediyor. Özellikle dere kıyısnda keyifli bir kahvaltı yapabileceğiniz Ağva'da dilerseniz denizin keyfini de çıkarabilirsiniz. Konaklamak için çok fazla tesis bulunuyor ancak isterseniz birçok kamp alanı da mevcut. Dere kenarında enfes bir kahvaltı yaptıktan sonra keyifli bir dere turuna tekne veya yunuslarla çıkabilirsiniz.

7Acarlar Longozu
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Acarlar Longozu

Sakarya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Acarlar Longozu, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz (subasar) ormanı ünvanına da sahip. İstanbul'dan yaklaşık 2,5 saatte gidebileceğiniz longoz, özellikle de fotoğraf severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Keyifli bir hafta sonu için sizin de tercihiniz Acarlar Longozu olabilir.

8Şile Plajı
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Şile Plajı

Muhteşem plajları ve temiz deniziyle bilinen Şile, İstanbul'da yüzmesi en keyifli yerlerden. Sahil kesiminde çok fazla konaklama tesisi bulacağınız Şile günübirlik deniz keyfi için de oldukça uygun. Özel ve halk plajı olmak üzere birçok plajı olması sayesinde istediğiniz sakinlikte bir plajı mutlaka bulabilirsiniz.

9Şile
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Şile

Bu muhteşem yere sadece deniz için değil, gezmek için de mutlaka gitmelisiniz. Gittiğinizde mutlaka gezmeniz gereken bazı yerler; Şile Feneri, Şile Kalesi, Saklı göl, Ağlayan kaya...

10Abant Yedigöller
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Abant Yedigöller

Yılın her mevsimi ayrı güzellikte olan Abant, yaz aylarında da çok sık tercih ediliyor. Doğal güzellikleriyle bilinen Abant'ta Yedigöller Milli Parkı'nı mutlaka görmelisiniz. Adından da anlaşılacağı gibi parkın içinde irili ufaklı yedi adet göl bulunmakta. Piknik alanlarında göl manzaralı piknik yaparak şehrin kargaşasından uzaklaşabilirsiniz.

11Maşukiye
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Maşukiye

Su şırıltılarının huzur veren sesiyle kahvaltı etmek ister misiniz? Cevabınız evet ise Maşukiye tam adresi. Tertemiz havada yapacağınız bu kahvaltı paha biçilemez. Sonrasında ise doğanın içinde keyifli bir atv turu gerçekleştirebilir veya farklı aktivitelerle gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

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