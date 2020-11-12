Hafta sonu kafa dinleyeceğiniz  sıcak bir liman kenti... 'Dünyanın gözü' olarak da biliniyor...

Hatta Fatih Sultan Mehmet, ‘dünyanın gözü’ olarak nitelendirir Amasra’yı… Balığa ve özel yapım salatasına mis gibi havasını ekleyerek adeta sizi kendine çeken bu sevimli ilçe keyifli ve samimi bir sahil kasabası olarak size huzur bulacağınız harika bir atmosfer sunuyor.