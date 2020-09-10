Hafta sonu kafa dinleyeceğiniz en güzel adres... Ne trafik var ne de gürültü

Biz Divepark’taki arkadaşlarımızın yanına dönüp muhabbete doyuyoruz. Gece rüzgâr o kadar şiddetli oluyor ki, karavan konusunda deneyimsiz olan ben karavanın ne zaman devrileceğini bekliyorum sabaha kadar. Rüzgar ertesi günde şiddetli. Arkadaşım kite surf yapacak. Salda Gölü’nde hevesi kursağında kalmıştı, bu sefer de rüzgar çok ve de antremansız. O zaman adayı gezmeye çıkıyoruz. Sualtı milli parkının olduğu, Yıldızkoy’a gidiyoruz önce.