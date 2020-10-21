MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Hafta sonu izole tatilin adresi... Doğanın içinde huzur dolu iki gün
GeriSeyahat Hafta sonu izole tatilin adresi... Doğanın içinde huzur dolu iki gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 10:49 | 

Hafta sonu izole tatilin adresi... Doğanın içinde huzur dolu iki gün

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşklerinde izole tatil yapmak isteyenler için rezervasyonlar başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bölgedeki etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Henüz kış aylarına girmeden yoğun ilgi gören köşklerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırıyor.

4Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık
Abone Olgoogle-news

"Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık"

İşletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, Uludağ'ın kış turizminde etkin rolünün bulunduğunu söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Orman köşklerinin bölgede en çok talep gören işletmelerden olduğunu belirten Özenoğlu, rezervasyonların şimdiden başladığını dile getirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Kış sezonuna ilişkin hazırlıklarının hızla sürdüğünü anlatan Özenoğlu, şöyle konuştu:

7
Abone Olgoogle-news

"Pandemi süreci bizi etkiledi ama rezervasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. İnsanların kendini izole hissettiği bir yer.

8
Abone Olgoogle-news

Şehrin kalabalığından uzak bir ortam. İnsanlar burada kendilerini izole edip daha güvende hissedebiliyor. Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık.

9
Abone Olgoogle-news

Evlerimiz her müşteri giriş çıkışlarında dezenfekte ediliyor. 47 bungalov var. Ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan misafirlerimiz geliyor.

10
Abone Olgoogle-news

. Özellikle Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan çok misafirimiz oluyor. İnsanların erken rezervasyondan yararlanıp kış için şimdiden rezervasyon yaptırmaları kendileri için bir avantaj."

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi