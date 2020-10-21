Hafta sonu izole tatilin adresi... Doğanın için huzur dolu iki gün
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşklerinde izole tatil yapmak isteyenler için rezervasyonlar başladı.
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Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.
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Bölgedeki etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.
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Henüz kış aylarına girmeden yoğun ilgi gören köşklerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde tatilini geçirmek isteyenler rezervasyon yaptırıyor.
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"Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık"
İşletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, Uludağ'ın kış turizminde etkin rolünün bulunduğunu söyledi.
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Orman köşklerinin bölgede en çok talep gören işletmelerden olduğunu belirten Özenoğlu, rezervasyonların şimdiden başladığını dile getirdi.
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Kış sezonuna ilişkin hazırlıklarının hızla sürdüğünü anlatan Özenoğlu, şöyle konuştu:
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"Pandemi süreci bizi etkiledi ama rezervasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. İnsanların kendini izole hissettiği bir yer.
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Şehrin kalabalığından uzak bir ortam. İnsanlar burada kendilerini izole edip daha güvende hissedebiliyor. Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık.
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Evlerimiz her müşteri giriş çıkışlarında dezenfekte ediliyor. 47 bungalov var. Ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan misafirlerimiz geliyor.
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. Özellikle Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan çok misafirimiz oluyor. İnsanların erken rezervasyondan yararlanıp kış için şimdiden rezervasyon yaptırmaları kendileri için bir avantaj."