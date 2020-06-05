Hafta sonu biraz olsun kafa dinleyeceğiniz adresler... Kısıtlama kaldırıldı, şimdi tam zamanı

Keşfedecek çok şey var stanbul’dan 2-2,5 saat uzaklıkta Avrupa kıtasındaki komşularımıza en yakın ve hatta sınıra yakın olması nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin ağırlıkta olduğu mükemmel bir hafta sonu rotası Edirne… İki günlük yolculukta gez gez bitiremeyeceğiniz ve yine gitmek için bol sebebiminiz olacağı Edirne’de gezilecek ve görülecekler birçok yer var. Selimiye Camii, Adalet Kasrı, Uzunköprü, Ali Paşa Çarşısı, Üç Şerefeli Camii, Karaağaç ve Sağlık Müzesi görülecek yerlerden bazıları...