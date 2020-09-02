Hadrian Tapınağı kazısında arkeologlar "parçaları birleştirerek" geçmişe ışık tutuyor

Koçhan sözlerine, "Gerçekten tapınak muhteşem bir yapıya sahip. Tapınakta bulunan bezemeler kırmızı, mavi ve altın yaldızla boyanmış. Burada yaptığımız kazılarda, kabartma kuşağına ait baş kısımları bulduk ve bir kadına ait olan başın saçlarında da altın yaldızlı boya ile karşılaştık. Korinth düzeninde, çift sıra sütunlu tapınağın dışa gelen sütunlarının başlıkları da altın yaldızla boyanmış. Buranın çatı kiremitleri mermerden yapılmış. Böylesine anıtsal bir yapı ama en önemli talihsizliği, sık depremlerden zarar görmüş olması. Bölge 1085'te Selçukluların egemenliğine giriyor, bu dönemde artık İstanbul öne çıkmaya başlıyor. Kyzikos'ta limanlar zamanla kapanıyor, kent eski önemini yitirmeye başlıyor. Bu nedenle de burada çöküş başlıyor." diyerek devam etti.