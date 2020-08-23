Güney Ege’nin kültür, doğa ve tarih hazineleri... Görmeniz gereken 14 köy

Kıyamet kopmadı ama ünlü oldu: Şirince, İzmir Maya takvimine göre 21 Aralık 2012’de kıyametin kopacağına inanan yerli ve yabancı pek çok turist, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’ne akın etmişti. Marduk gezegeninin bu tarihte Dünya’ya çarpacağını, bu kıyametten sadece Şirince ve Fransa’nın güneyindeki Bugarach köyünün etkilenmeyeceğini düşünenler azımsanmayacak kadar çoktu ama neyse ki tahmin edilen olmadı.