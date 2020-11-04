Güneşin doğmadığı yer! "Dört ay boyunca gün ışığını görmüyoruz"
Kuzey Buz Denizi’ndeki Norveç’e bağlı Svalbard Adası, Avrupa’nın bittiği noktada yer alıyor. Biraz ötesinde yaşam yok. Kutup ayılarının yaşadığı buzlar diyarı. Yalnız burayı özel yapan kasım-şubat arası hiç güneşin doğmaması… Kışın aylar süren karanlıktan sonra ilk ışığın doğduğu günü görmek için yapılanlar çok ilginç…
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Her kış kasım ayının ortalarından itibaren Kuzey Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alan bir yarımadada bulunan Svalbard Takımadaları karanlığa bürünüyor.
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Spitsbergen'in en büyük adasında insanlar dört ay boyunca güneşi görmüyor. Bu zorlu zaman boyunca bölgede yaşayanlar, mart ayı sonuna kadar bekliyor ve güneş nihayet ufukta yükseliyor.
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Spitsbergen'in nüfusu sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Burada yaşayan çoğu insan ya turizm, ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.
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Tecrit nedeniyle kadınların bu adada doğum yapmalarına izin verilmiyor. Ve emeklilik yaşına gelen insanların burada yaşamaları yasak!
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İki kış birden… Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve hafif kış. Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.
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Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor.
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Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor. İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor.
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CNN Travel’a açıklama yapan gezgin Ronny Brunvoll, "Bu ada tamamen zıtlıklar adası. Kutup gecesi boyunca güneş ışığı olmaksızın her yer simsiyah. Bir yılda iki kez kışı yaşıyoruz, dört-beş ay gün ışığına hasret kalıyoruz.
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Bu zifiri karanlıkta insanlar üç adım sonrasını bile göremiyor. Yaz aylarında ise bunun tam tersi. Güneş sarhoşmuşcasına hiçbir zaman nereye gideceğini bilmiyor." diye açıklıyor. Karanlık kış boyunca Camp Barentz Restoranı'nda yerli halk yemeklerini yiyor.
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Hastane basamaklarında güneşe merhaba… Güneşi herkesten daha önce ve erken görmek isteyenler şubat aylarının sonlarına doğru dağlara tırmanıyor.
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Longyearbyen'e en yakın zirve Trollsteinen, 850 metre yükseklikte bulunuyor.
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Yaklaşık 2-3 saat süren bir tırmanış sonucunda insanlar ödülüne kavuşuyor. Ancak önceden tahmin edilemeyen hava olayları nedeniyle bazen de güneş yüzünü göstermiyor.
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İlk güneş ışığının peşinde koşmak bir veya iki hafta sürüyor. Ancak ada sakinlerinin hayatı boyunca yaşadıkları en iyi deneyimlerden biri de bu oluyor.
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Özellikle aylarca güneş ışığı göremeyen insanlar için. Bir de insanlar eski hastane merdivenine toplanıyor. Dağlardan sonra güneş ışığının ilk ulaşacağı yer burası…
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İnsanlar güneş kostümleri giyerek yüzlerini boyuyor. Geleneksel Norveç şarkılarını söyleyerek güneşi karşılıyorlar.
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Ayrıca bölgenin yerel spor örgütü Svalbard Tur, güneşin doğuşuna kısa bir süre kaldığında Longyearbyen çevresinde bulunan 10 zirveye posta kutuları koyuyor.
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Posta kutularının her birinin içine birer defter bırakılıyor. Bu 10 zirvede bulunan defterleri bulan ilk 10 kişiye Longyearbyen'in 120 km kuzeyinde bulunan ve eski bir madencilik kasabası olan Ny-Alesund'da tatil bileti kazanıyor.
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Öte yandan İnsanlığın dünya üzerinde varlığından haberdar olmadığı pek çok yer bulunuyor. Hatta birçoğu oluşumları hakkında bilinmezliğini koruyor. İşte o yerler...
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The Silfra Rift / Kıtaları Ayıran Çatlak (İzlanda)
İzlanda’da bulunan iki kıtayı birbirinden ayıran ‘Silfra Yarığı’ denilen bu bölge, dalış yapmayı sevenler için görülmesi gereken yerlerden başında geliyor. Kuzey Amerika ve Avrasya kıtasını birbirinden ayırıyor.
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Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya)
Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.
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Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada)
İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…
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Mendenhall Ice Caves / Mendenhall Buz Mağaraları (Alaska)
Oluşumu hakkında bilim insanlarını şaşırtan doğal bir oluşum. Mağaranın içerisindeki buz kristallerinde mavinin farklı tonlarını görebilirsiniz.
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Red Beach / Kırmızı Plaj (Çin)
Çin'de, Panjin kasabasının çevresinde garip kırmızı plaj var. Liao He Nehri'nin deltasında bulunuyor. Olağandışı kırmızı renk, nadir bulunan kırmızı su bitkilerinden kaynaklanmakta... Plaj doğa rezervi Shuangtai Hekou topraklarında bulunuyor Her yıl sonbahar başında kırmızı renge bürünüyor ve su bitkileri zayıf kalıyor.
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Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya)
Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.
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Yonaguni Monument / Yonaguni Anıtı (Japonya)
Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olan Yonaguni Anıtı için bilim insanları doğallığı konusunda bir karara varmış değiller. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzaylılar tarafından yapıldığı bile söyleniyor.
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Cano Cristales / Kano Kristalleri (Kolombiya)
Yaz aylarında kırmızıya boyanan nehir, benzersiz bir bitki örtüsüne sahip. Burası yeryüzünün görülmesi gereken gizemli sularından...