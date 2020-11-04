Güneşin doğmadığı yer! "Dört ay boyunca gün ışığını görmüyoruz"

İki kış birden…

Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve hafif kış. Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.