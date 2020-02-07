Güneşin doğmadığı dünyanın en sıra dışı yeri

Kuzey Buz Denizi’ndeki Norveç’e bağlı Svalbard Adası, Avrupa’nın bittiği noktada yer alıyor. Biraz ötesinde yaşam yok. Kutup ayılarının yaşadığı buzlar diyarı. Yalnız burayı özel yapan ekim-şubat arası hiç güneşin doğmaması… Kışın aylar süren karanlıktan sonra ilk ışığın doğduğu günü görmek için yapılanlar çok ilginç… Ayrıca burada kadınların doğum yapması, emeklilik yaşına gelen insanların adada yaşamaları da yasak! İşte Svalbard Adası ile ilgili şaşırtıcı bilgiler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Her kış kasım ayının ortalarından itibaren Kuzey Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alan bir yarımadada bulunan Svalbard Takımadaları karanlığa bürünüyor.
2
Spitsbergen'in en büyük adasında insanlar dört ay boyunca güneşi görmüyor. Bu zorlu zaman boyunca bölgede yaşayanlar, mart ayı sonuna kadar bekliyor ve güneş nihayet ufukta yükseliyor.
3
Spitsbergen'in nüfusu sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Burada yaşayan çoğu insan ya turizm, ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.
4
Tecrit nedeniyle kadınların bu adada doğum yapmalarına izin verilmiyor. Ve emeklilik yaşına gelen insanların burada yaşamaları yasak!
5
İki kış birden… Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve hafif kış. Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.
6
Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor. Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor. İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor.
7
CNN Travel’a açıklama yapan gezgin Ronny Brunvoll, "Bu ada tamamen zıtlıklar adası. Kutup gecesi boyunca güneş ışığı olmaksızın her yer simsiyah.
8
Bu zifiri karanlıkta insanlar üç adım sonrasını bile göremiyor. Yaz aylarında ise bunun tam tersi. Güneş sarhoşmuşcasına hiçbir zaman nereye gideceğini bilmiyor." diye açıklıyor. Karanlık kış boyunca Camp Barentz Restoranı'nda yerli halk yemeklerini yiyor.
9
Hastane basamaklarında güneşe merhaba… Güneşi herkesten daha önce ve erken görmek isteyenler şubat aylarının sonlarına doğru dağlara tırmanıyor. Longyearbyen'e en yakın zirve Trollsteinen, 850 metre yükseklikte bulunuyor.
10
Yaklaşık 2-3 saat süren bir tırmanış sonucunda insanlar ödülüne kavuşuyor. Ancak önceden tahmin edilemeyen hava olayları nedeniyle bazen de güneş yüzünü göstermiyor.
11
İlk güneş ışığının peşinde koşmak bir veya iki hafta sürüyor. Ancak ada sakinlerinin hayatı boyunca yaşadıkları en iyi deneyimlerden biri de bu oluyor.
12
Özellikle aylarca güneş ışığı göremeyen insanlar için. Bir de insanlar eski hastane merdivenine toplanıyor. Dağlardan sonra güneş ışığının ilk ulaşacağı yer burası…
13
İnsanlar güneş kostümleri giyerek yüzlerini boyuyor. Geleneksel Norveç şarkılarını söyleyerek güneşi karşılıyorlar.Ayrıca bölgenin yerel spor örgütü Svalbard Tur, güneşin doğuşuna kısa bir süre kaldığında Longyearbyen çevresinde bulunan 10 zirveye posta kutuları koyuyor.
14
Posta kutularının her birinin içine birer defter bırakılıyor. Bu 10 zirvede bulunan defterleri bulan ilk 10 kişiye Longyearbyen'in 120 km kuzeyinde bulunan ve eski bir madencilik kasabası olan Ny-Alesund'da tatil bileti kazanıyor.