Gündüz tatil cenneti, akşam hayalet şehir: 'Suse'

Vaka sayılarındaki bu artış yeni sıkı tedbirleri de beraberinde getirdi.Kafelerde sandalyelerin kaldırılması, kültürel, sportif, politik, bilimsel veya ticari nitelikteki tüm gösteri ve toplantılar ile kamusal ve özel kutlamaların yasaklanması gibi bir dizi tedbirler açıklandı.Bunun yanı sıra kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı da zorunlu hale getirildi.