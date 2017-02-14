Günde 75 lira harcayarak dünyayı geziyorlar

Özlem ve Hidayet Derinöz, mühendis bir çift. 11 yıllık kurumsal hayatlarına mola verip, doya doya keşfin tadına varmak amacıyla dünya turuna çıktılar. Uzakları yakın yapmak için bir yıl para biriktirdiler, arabalarını sattılar ve yola koyuldular. İlk durakları Küba oldu. Sonra Kolombiya, Ekvador ve Peru’yu gezdiler. Halen Güney Amerika’dalar. Ne rotaları belli ne de maceranın ne zaman sona ereceği... Çift, çocukları mutlu etmek için de yanlarında minik şeker ve balon taşıyor. Günde ise sadece 75 TL harcıyorlar. İşte mühendis çiftin dünya turu hikâyeleri...
Hidayet: Her zaman. Yaşamaktan en keyif aldığımız anlar hep seyahatlerle oldu.
2
Abone Ol
Yolculuğun bizi kendimize getirdiğine inanıyoruz. 4 kıtada 31 ülke gezdim. Bunlardan 19’unu Özlem’le beraber, bazıları da evlilikten önce…
3
Abone Ol
Özlem: Benim seyahatlerim 90’larda arabanın bagajında başladı. Komşularla arabaya doluşup gezerdik. Zaten bu genelde çocukların kaderidir.
4
Abone Ol
Sonra ilk yurt dışı gezim Çin’e oldu. O gün bugündür geziyorum. 20 ülke gördüm.
5
Abone Ol
Son zamanlarda o kadar çok işini bırakıp dünya turuna çıkan gezginle konuştum ki, sanırım bu bir çığ etkisi… Şimdi siz de yoldasınız, bunu nasıl yorumlarsınız?
Hidayet: Bence de çığ etkisi doğru bir cümle. Bundan yedi-sekiz sene geriye gittiğimizde bu rakam o kadar azdı ki, gidenler paylaşımlarıyla bir sonrakilere cesaret verdiler. Hepimiz konforlu alanlarımızı bozmaktan korkuyoruz.
6
Abone Ol
Bozup yola çıkanlar bunun ne kadar kolay olduğunu bizlere aktarıp, hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldular. Şimdi de sıra bizde…
7
Abone Ol
Yani hep böyle bir hayaliniz vardı.
Özlem: Hayal değil de imreniyorduk. Mesela Güney Amerika’yı görmek çok istiyorduk. Asya ve Afrika’yı da…
8
Abone Ol
Bir gün sahilde işlerimizden şikayet ederken, “Hadi artık gidelim” diye karar verdik. Şimdilerde kendimizi hiç olmadığımız kadar özgür hissediyoruz.
9
Abone Ol
Nasıl bir özgürlük?
Hidayet: Sanki bir gemideyiz ve rüzgâr bizi götürüyor. Biz sadece yelkeni tutup gemiyi yönlendiriyoruz. Dünya turunun getirdiği haz insanı o kadar hafifletiyor ki, günlük hayatımızda yaşadığımız streslerin birçoğu artık hayatımızda yok.
10
Abone Ol
Artık dünyanın dört bir yanında arkadaşlarımız var. Bu müthiş bir şey değil mi?
11
Abone Ol
Yine de bir anda her şeyi bırakıp yola çıkmak zor olmalı?
Hidayet: 11 yıllık kurumsal hayatı bir çırpıda bırakmak tabii kolay değil. Ama yolda olmanın o gün bizi daha mutlu edeceğine inandık. O kadar inandık ki, hayallerimizin peşinden koşmaya hazır olduğumuzu hissettik ve biletlerimizi aldık. Son satın al tuşuna bastıktan sonra ikimizin birbirine bakıp kahkahayla gülmesini unutamıyorum.
12
Abone Ol
“Ne yaptık biz!” dedik. Ama bugün dönüp bakınca iyi ki yapmışız diyoruz.
13
Abone Ol
Karar aşamasından sonra rotanızı belirlerken size yol gösteren ne oldu?
Özlem: Blog’lar ve kitaplar. Gerçekten çok okuduk. Daha önce dünya turuna çıkan arkadaşlarımızla buluşup önerilerini dinledik.
14
Abone Ol
İlk olarak Küba’ya gitmeye karar verdik. Sonra Kolombiya’ya geçme kararı aldık. Diğer ülkeleri de yola bıraktık.
15
Abone Ol
Yanınıza neler aldınız?
Hidayet: 70’şer litre sırt çantalarımıza kıyafetlerimizi koyduk. Birer tane uyku tulumu aldık. Yaklaşık iki kiloluk bir ecza dolabımız var.
16
Abone Ol
Blog yazdığımız için yanımızda ufak bir dizüstü bilgisayar da var. Bir de çocukları mutlu etmek için minik şekerler ve balonlarımız mevcut.
17
Abone Ol
Ne zaman yola çıktınız, bugüne kadar neler yaptınız?
Özlem: 16 Ekim’de Küba’ya doğru yola çıktık. Ülkeyi nerdeyse baştan sona gezdik. Sonra Kolombiya ve karadan Ekvador’a yol aldık.
18
Abone Ol
Ekvator çizgisi üzerinde yürüdük. Banos’da bisikletle tur yapıp zipline ile nehrin üzerinden şelaleye uçtuk. Dünyanın sonundaki salıncakta sallanıp başkent Quito’da doğum günlerimizi kutladık
19
Abone Ol
. Lagunas’da milli parkta kanoyla üç gün geçirip Amazon hayvanlarını görme şansına sahip olduk. Pasifik kıyısından ilerleyip kum sörfü yaptık, Nazca çizgilerini gördük.
20
Abone Ol
Küba’yı gezen gezginler ya ülkeyi çok seviyor ya da bir hayli kötülüyor. Sizin de ilk durağınız Küba olmuş. Siz nasıl yorumlarsınız?
Özlem: Küba çok güzel bir ülke. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor mu? Evet. Ama sağlık ve eğitim gibi güvenceleri olduğundan güzel yaşıyorlar. Şehirlerin renkli sokaklarında dolaşmak harika. İnsan burada büyüleniyor. Biz hep pozitif bakıyoruz hayata.
21
Abone Ol
Küba’yı kötülemek haksızlık olur. Vinales’de vadide at koşturduk ve devrim hikâyelerinin izlerini sürdük ve inanın çok güzel müzikler dinledik.
22
Abone Ol
Şu an neredesiniz, neler yapıyorsunuz?
Özlem: Peru Cusco’daki kutsal vadideyiz. Burada hem biraz dinleniyoruz hem de etrafı geziyoruz. Vadi çok güzel ve sakin.
23
Abone Ol
İnsanlar doğayla iç içe yaşıyorlar ve huzurlular. Machu Pichu ve diğer İnka kalıntılarının yoğunluğu nedeniyle turist ve gezgin sayısı bir hayli fazla.
24
Abone Ol
Şu ana kadar belirlediğiniz bütçe doğrultusunda mı harcama yaptınız?
Hidayet: Planladığımız gibi her şey. Her şey dahil kişi başı günde 100 TL harcarız dedik. Arabamızı sattık ve yaklaşık bir yıllık bir bütçe oluşturduk.
25
Abone Ol
Şu an günde kişi başı 75 TL harcıyoruz. Buna konaklama, yemek, ulaşım ve diğer tüm harcamalarımız dahil.
26
Abone Ol
“Şu ana kadar yaşadıklarımız, içinde bulunduğumuz rutin hayatlarda ne kadar ufak şeylere takıldığımızı gösterdi bize. Meğer ufak bir daire içinde dönüp duruyormuşuz.
27
Abone Ol
Yollar insana sabırlı olmayı öğretiyor. Hoşgörü ve diğer insanlarla empati kurmanın önemini anlıyorsunuz. Aslında hepimiz aynıyız, sadece biraz da diğer taraftan bakmak gerekiyor.”
28
Abone Ol
Özlem ve Hidayet Derinöz çifti seyahatleriyle ilgili yazılarını ‘www.uzaklaryakin.com’ blog adresinden paylaşıyor.