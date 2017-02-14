Günde 75 lira harcayarak dünyayı geziyorlar

Son zamanlarda o kadar çok işini bırakıp dünya turuna çıkan gezginle konuştum ki, sanırım bu bir çığ etkisi… Şimdi siz de yoldasınız, bunu nasıl yorumlarsınız?



Hidayet: Bence de çığ etkisi doğru bir cümle. Bundan yedi-sekiz sene geriye gittiğimizde bu rakam o kadar azdı ki, gidenler paylaşımlarıyla bir sonrakilere cesaret verdiler. Hepimiz konforlu alanlarımızı bozmaktan korkuyoruz.