Gümüşhane'nin popüler adresi Limni Gölü ziyarete açıldı

Çünkü masa ve sandalyelerimiz arasındaki mesafe standartların çok daha üzerinde. Doğa temiz hava sosyal mesafe fazlasıyla mevcut. Virüsten dolayı insanların doğayla baş başa olma ihtiyacı günümüzde çok artığı için insanlar bu yüzden tabiat parklarını tercih ediyorlar" dedi.