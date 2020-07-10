Gümüşhane yaylaları keşfedilmeyi bekliyor

"İzole tatil yapmak isteyenler için Karadeniz yaylaları bulunmaz bir nimet" Çıkrıkdüzü Yaylası'na gelen vatandaşlardan Nedim Güvedi, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalıklardan uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Burada insanların yoğun olduğu alışveriş merkezi, kafe, kahvehane gibi yerler olmadığı için izole olmak kolay. Gurbetçilerimiz de bu sene erken geldi. İzole tatil yapmak isteyenler için Karadeniz yaylaları bulunmaz bir nimet." dedi.