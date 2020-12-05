Görenler gözlerine inanamadı! Şeytan'ın parmağı ve dişi olarak adlandırılanlar var...
Son yıllarda bitkilere olan ilginin artması ortaya flora ve fauna turizmini çıkardı. Bu turlar ülkemizde de çok yaygın. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen bitki türlerinden 3 bin tanesini, dünyanın bir başka ülkesinde görmek mümkün değil. Yalnız dünyada öyle bitkiler var ki şaşırmamak elde değil. Kimisi güldürürken kimisi de korkutuyor. Hatta bazılarını görmek için özel turlar bile düzenleniyor.
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1
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İşte her biri birbirinden ilginç o bitkiler…
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Ölü adamın parmakları
Xylaria polymorpha, (Ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle oldukça ürkütücü. Xylaria polymorpha saprobik (Cansız veya çürüyen organik maddeden kendi besinini türeten organizma) bir mantardır.
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Genellikle çürüyen veya yaralanan ağaç kütüklerinden ya da çürüyen odunlardan büyüyen orman ve ormanlık alanların yaygın bir sakinidir. Mavi ve yeşil tonları (genellikle siyah veya kahverengi) koyu meyve veren gövdesi, ama bazen içeride şaşırtıcı bir beyaz renge ve etrafı simsiyah noktalı alana sahip.
4
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Böcekleri kendine çekip yutuyor
Et renginde bir bitki olan Hydnora Africana, Afrika kıtasında yetişiyor. Kötü görüntüsü ve kokusu ise en çok dikkat çeken özelliği. Güney Afrika'ya özgü, Euphorbiaceae ailesinin kökleri üzerinde parazit olan Hydnoraceae familyasından achlorophyllous bir bitkidir.
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Hydnora Africana, salgıladığı bir sıvıyla etrafına hayvan dışkısına benzeyen bir koku salıyor. Kökleriyle, kokuyu alan böcek ve sineklerin yaklaştığını hissedince yutuyor. Fotosentez yapmayan etobur bitki, ayrıca yanındaki diğer bitkilerden mineral çalıyor.
6
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Şeytanın dişi
Bleeding Tooth Fungus yani ‘Kanayan diş mantarı’ genelde 'şeytanın dişi' olarak bilinen bir mantar cinsi. ‘Yenilmez’ olarak sınıflandırılmış bir bitki türü.
7
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Uzaydan gelmiş gibi
Uzaydan gelmiş gibi duran bu bitki gerçekten de çok ilginç. Adı Clathrus archeri, uzaktan bakıldığını bir yaratık gibi duruyor. Ve korkunç kötü kokusuyla tanınıyor.
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Kalamar mantarı’ veya ‘şeytanın parmakları’ olarak bilinen Clathrus archeri, küresel dağılıma sahip bir mantardır. Genç mantar, başlangıçta dik ve üstüne tutturulmuş dört ila yedi uzun ince kol haline getirerek bir yumurtadan patlar.
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Görünüşü oldukça ilginç. Üstünde görülen kırmızı kan gibi sıvılar bir tür antibakteriyel savunma mekanizması. Genelde Kuzey Amerika ve Avrupa'da yetişiyorlar.
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Zehirli ateş mercanı
Bilimsel adıyla Podostroma Cornu-damae, Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı bir mantar türü. ‘Zehirli ateş mercanı’ olarak da bilinen Podostroma Cornu-damae, Hypocreaceae familyasındaki bir mantar. Mantarın meyve gövdeleri oldukça toksiktir ve Japonya'daki çeşitli ölümlerden de sorumludur. Mantar birkaç trikoteken mikotoksin (Bazı küfler tarafından üretilen zararlı maddeler) içerir.
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Dünyanın en büyük çiçeği
Rafflesia (Rafflesia tuan-mudae) dünyanın en büyük çiçeği olarak biliniyor. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunmuştu. Çiçeğin çapı 111 santimetre. Daha önceki rekor, yine Sumatra'da bulunan 107 santimetreyle Rafflesia arnoldii'ye aitti.
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Kötü kokusuyla bilinen Rafflesia çiçeğinin yaprakları, dalları ve bilinen anlamda kökleri yok. Fotosentez yapamayan dev çiçek, ihtiyacı olan su ve besini, mantar hücrelerine benzeyen ince uzun bağları olan bir daldan alıyor.
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Çiçek, açmadan önce birkaç yıl boyunca bu daldan besleniyor. Açmasına birkaç ay kala iyice şişen Rafflesia, sonunda dev kulaklarıyla parlak kırmızı bir kovaya benzeyen bir çiçek görünümünü alıyor.
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Ziyaretçi sayısı oldukça fazla
Dracunculus vulgaris çok ilginç bir tür. Geçirgen ve nemli toprağı, güneşli, gölgeli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ederler. Ayrıca don olaylarını da dayanıklıdır.
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Zehirli bir bitki olduğu için, hayvanlar için ölümcül olabilir. Ender rastlanan bu bitki Amerika'da ve İngiltere'deki botanik bahçelerde bulunuyor ve ziyaretçi sayısı oldukça fazla.
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Görüntüsü çok ilginç
Üzerinde kırmızı tüyler olan Sundew çiçeği, görüntüsüyle adeta büyülüyor. Memleketi Afrika’da yaydığı kokuyla böcekleri kendisine çekiyor ve gayet yapışkan bir sıvı salgılıyor. Böceğe kaçış imkanı bırakmıyor.
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Korkunç ve zehirli
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen Aristolochia Salvadorensis bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli. Anavatanı; yağmur ormanları ile çevrilen tropik iklimlere sahip
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Güney Amerika ve Asya toprakları. Bu bölgelerde ağaç kovuklarında ve kayalık yamaçlarda kendiliğinden kolayca yetişiyorlar.
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Öte yandan bilim insanları tarafından tespit edilene göre dünyada 8 milyon 700 canlı türü bulunuyor. Ama doğal hayattaki canlı türlerinin 100 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Günümüzde ise bilim insanları her yıl 15 bin yeni tür keşfediyor. İşte ilginç canlılardan bazıları...
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Etrafta olup bitenleri gözlemliyorlar: Çamur Zıpzıpı Batı ve Doğu Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşadığı bilinen bu balıklar, karada bile nefes alabilir. Denizin çekilmesini fırsat bilen çamur zıpzıpı, hemen çamur yüzeyinin üstüne çıkarak burada bulunan bitkileri yiyerek yaşamını sürdürür.
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Eş bulmak için yukarı doğru zıpladıkları için bu isim takılmıştır. Ayrıca çamur zıpzıpları korktuklarında daha uzağa zıplayabilirler. Gözleri ise bir avcıyı andırır. Bu koca gözleri sayesinde sürekli etrafta olup bitenleri gözlemlerler.
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Yüzmekten çok yürümeyi tercih ediyorlar: Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı Galapagos Adaları'nda denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 cm’ ye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır.
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Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabiliyor.
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Tek doğal düşmanı insanlar: Geoduck Panopea generosa olarak bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz tuhaf. Uzun yaşaması (140 yıl) ve bir seferde 5 bin dişiyi dölleyebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır.
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Deniz suyunu emiyor: Pyura Chilensis (Yaşayan Kaya) Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı ‘Yaşayan Kaya’ olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor. Pyura Chilensis'lerde bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor. Balıkçılar ve yerel halk el testeresiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor. Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarak da tüketilebiliyor.
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Uzun burunlu maymun: Proboscis Maymunu Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar genellikle Borneo'da yaşar. Sarkık burunlarını dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar.
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Kırmızı yüzlü maymunlar: Kel Uakari Kel Uakari maymunları için parlak kırmızı yüz sağlıklı olmanın işaretidir ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar.
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Dünyanın en güçlü yumruğu: Mantis Karidesi Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler. Zaten avlarını yakalamak için attıkları yumruklarla tanınırlar.
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Çin’de çok önemli: Beyaz Kaplumbağa Çin kültüründe önemli bir yeri olan beyaz kaplumbağalar, kreme çalan pembe renkleri ve yumuşak dokularıyla dikkat çekiyor...