Google’da en çok aranan yerler belli oldu! Sıralama oldukça şaşırttı…

Sadece bir bazilika yapmanın ötesinde, eserlerini konuşturabilen Gaudi, doğadan aldığı ilham ile üç cephesinde de hikâyeler sunuyor. Bazilika, doğuda doğuşu, batıda tutkuyu, güneyde ise ihtişamı temsil ediyor. Doğu cephesindeki doğuş İsa’nın doğumunu, batı cephesindeki tutku İsa’nın çarmığa gerilişini, güneyde henüz tamamlanmayı bekleyen ve yapımı hala devam eden ihtişam ise Tanrıya giden yolu tasvir ediyor. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu yapı Google üzerinde de aylık 742.470 aranma sayısı bulunuyor.