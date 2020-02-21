Google’da en çok aranan yerler belli oldu! Sıralama oldukça şaşırttı…
Seyahat severler için, gezilecek yerlerin en çok arandığı yer internet oluyor. Google üzerinden yapılan aramaları açıklayan Columbus Direct firması, internet platformu üzerinden yapılan araştırmalarda en çok tıklanan yerleri listeledi. İşte Google üzerinden en çok aranan 10 yer.
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Yeni yerler keşfetmek gezginlerin en sevdiği uğraş. Sürekli bir merak içerisinde araştırmalarını yapan seyahat tutkunları, sosyal medya platformları üzerinden kendilerine destinasyon beğeniyor. Google da onlar için o yerlerin özellikleri, tanıtımı için en önemli kaynak. İşte Google'da en çok aranan yerler...
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10- PENTAGON
Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın genel adı. Washington sınırında bulunmakta. ABD'deki askeri işlerle ilgili tüm resmi kurumlar, Pentagon kapsamında ele alınır. Adını Washington'da üstlendiği binanın biçiminden alır. 1941 ile 1943 yılları arasında inşa edilen ve iç içe geçen beş tane beşgenden oluşan bina 600, bin metrekare toplam alan ve 340 bin metrekare kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biri... En çok arananlar listesinin 10'uncu sırasında bulunan Pentagon aylık ortalama 732.930 Google aramasına sahip.
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9- SAGRADA FAMİLİA
Barselona, hakkında uzun uzun kitaplar yazılabilecek kadar güzel bir şehir. Yanına eklenmesi gereken isim ise ünlü Mimar Antoni Gaudi. Şehirde ikonik bütün eserlerde Gaudi’nin imzası bulunuyor. En önemlisi de Sagrada Familia... Gaudi’nin hayatını adadığı, yapımı hâlâ süren La Sagrada Familia şehrin adeta simgesi. Gaudi, 1882 yılında Francisco de Paula de Villar’ın başladığı bazilika inşaatını 1883 yılında devralıyor ve 1926 yılında tramvay kazasında hayatını kaybedene dek 43 sene boyunca büyük emekler veriyor.
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Sadece bir bazilika yapmanın ötesinde, eserlerini konuşturabilen Gaudi, doğadan aldığı ilham ile üç cephesinde de hikâyeler sunuyor. Bazilika, doğuda doğuşu, batıda tutkuyu, güneyde ise ihtişamı temsil ediyor. Doğu cephesindeki doğuş İsa’nın doğumunu, batı cephesindeki tutku İsa’nın çarmığa gerilişini, güneyde henüz tamamlanmayı bekleyen ve yapımı hala devam eden ihtişam ise Tanrıya giden yolu tasvir ediyor. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan bu yapı Google üzerinde de aylık 742.470 aranma sayısı bulunuyor.
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8- ÖZGÜRLÜK HEYKELİ
Resmi adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan anıtlarından biri...
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Heykel, sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutar. Tabletin üstünde 4 Temmuz 1776 tarihi (Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi) yazılıdır. Heykelin başındaki taç'ın 7 sivri ucu 7 kıtayı veya 7 denizi simgeler. Heykelin yüksekliği 46 metre, kaidesi ile beraber 93 metredir. Ziyaretçiler heykelin içinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdivenden çıkabilirler. Heykelin meşale tutan sağ elinin yüksekliği 13 metredir. Meşalenin etrafındaki dehlizde 15 kişi bir arada dolaşabilir. Heykelin başının genişliği 2 metre, yüksekliği ise tacı ile birlikte 5 metredir. Özgürlük Heykeli, Google üzerinden aylık 758.720 arama almakta...
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7- EVEREST DAĞI
Himalayalarda, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin–Nepal sınırı üzerinde yer alıyor.
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Everest Dağı aylık ortalama 778.350 Google aranmasına sahiptir.
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6- STONEHENGE
Dünyanın birçok yerinde sırrı çözülemeyen yerler var ve bunların içinde en çok tanınanlarından birisi yılda bir milyon insanın ziyaret ettiği İngiltere´deki Stonehenge...
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Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıt olarak biliniyor. Bu yapı, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilmekte... Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Stonehenge, Google üzerinden aylık 833.690 arama almakta...
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5- EYFEL KULESİ
Sen Nehri çevresine kurulu Paris, Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri.Dünyanın en romantik şehri olarak kabul edilen Paris'in en çok görülen ve fotoğraflanan yeri ise Eyfel Kulesi.
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Eyfel Kulesi'nin aylık ortalama aranma sayısı 916.270
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4- NİAGARA ŞELALESİ
Kanada ve ABD sınırındaki Niagara Şelaleleri, dünyanın en ünlü doğa anıtlarından biri. Sınırın iki yanında da turistlerin gözdesi olan üç şelale, benzersiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor. Bu görkemli su gösterisini izlemek için yılda 30 milyon kişi bölgeye geliyor.
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Dünyanın en meşhur yerlerinden biri olan Niagara Şelalesi Google'da 945.810 aranmaya sahip.
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3- BURJ KHALİFA
Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir zamanlar adından hiç bahsedilmeyen sahil yerleşimi Dubai, şimdilerde farklı ulusların bir arada yaşadığı büyük bir dünya kenti. Dubai'de en önemli simge ise Burj Khalifa... 828 metrelik yüksekliğe sahip ve 160 katı kullanılabilir bir yapı. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmış. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmış.
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Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir, dairesel birleşimlerle yapılmış. Google aramaları sıralamasında milyon barajını aşan ilk yer olarak bulunuyor. 1.103.950 arama ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor Burj Khalifa.
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2- MACHU PİCCHU
5. yüzyıldan kalmış İnka’ların ünlü Machu Picchu’su… Tam 2430 metre yukarıda… Peru’nun gözdesi Cusco’nun yakınlarında… Machu ‘eski veya yaşlı kişi’ Picchu ise ‘zirve, sivri dağ’ anlamına geliyor yerli dilinde.
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Google üzerinden aylık ortalama 1.269.260 aranma alan Machu Pichu listenin ikinci sırasında yer alıyor.
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1- TAC MAHAL
Hindistan'ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezar. İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Tac Mahal aylık olarak ortalama 1.417.650 sayısı ile Google'da en çok aranan yerler grubunda birinci sırada yer alıyor.