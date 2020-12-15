‘Google Haritalar’ ile ortaya çıktı! 'Cehennem' olarak adlandırılıyor, ulaşmak imkansız...
Hiçbirimizin evden çıkamadığı şu dönemde, oturduğunuz yerden dünyayı dolaşmak istemez misiniz? ‘Google Haritalar’ın kullanılmaya başlandığı 2005’ten bu yana dünyanın farklı yerlerinden meraklı kullanıcılar, uzaylı görüntülerinden gizemli çöl çizimlerine ve tarihi değeri olan yapılara kadar ilginç keşifler yapmaya devam ediyor.
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İşte bu buluşların en çarpıcı olanları…
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Çöldeki gizemli semboller, Çin
Gobi Çölü yüzeyine büyük bir damga ile basılmış gibi görünen bu sembollerin, çok uzun bir süredir doğaüstü bir olay sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyordu.
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Ancak, sonrasında insanlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki Mars Uzay Uçuş Tesisi'nde araştırmacı olan Jonathon Hill'e göre, bu semboller büyük olasılıkla casus uydu kalibrasyon hedefleri…
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Yapay ada, Hollanda
Bu ada, Hollanda'daki Ketelmeer'de bulunuyor ve coğrafi konum itibariyle raptiye simgesine benziyor.
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IJsseloog adı verilen 0,6 mil çapındaki bu ada, aslında kirli siltleri depolama alanı.
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Lonar Gölü, Hindistan
Lonar Gölü, yaklaşık 50.000 yıl önce dünya ile bir asteroit çarpışmasıyla oluştu. Meteor kraterinin kenarı yaklaşık 5,900 ft çapındadır. Lonar Gölü ise ortalama 3,900 ft çapa sahip ve krater kenarının yaklaşık 449 ft altındadır.
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Haziran 2020'de göle beklenmedik bir şey oldu. Suyun rengi 2-3 gün pembeye döndü. Uzmanlar, değişikliğin muhtemelen sudaki artan tuzluluktan, alglerin varlığından veya her ikisinin bir kombinasyonundan kaynaklandığına inanıyor.
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Sıralı delikler, Peru
Peru’da keşfedilen bu şeritler, yaklaşık 1 mil uzunluğunda, farklı çap ve derinliklerde yaklaşık 6 bin garip delikten oluşur. Pisco Vadisi'nden başlar ve Peru And Dağları'na kadar uzanır. Dronla çekilen video görüntülerinin yanı sıra, haritadan bakıldığında bile etkileyici görünüyor.
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Ünlü Nazca Çizgileri’ne benzer şekilde, bu yerin ve yaratıcılarının amacının 1933'ten beri gizemini korumaya devam ediyor. Arkeologlar, deliklerin bir mezarlık alanı olabileceği ya da depolama için kullanılmış olabileceği üzerinde duruyor, ancak tüm bunlar hâlâ varsayım olarak kabul ediliyor.
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Parmak izi, Birleşik Krallık
Fingermaze adı verilen bu dev parmak izi, İngiliz şehri Brighton & Hove'daki Hove Park’ta bulunuyor.
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Bu iz, oyulmuş, taş ve kireç harcı ile kaplı halka açık bir heykel. Fingermaze, 2006 yılında çevreci Chris Drury tarafından yapıldı ve yaşam yolculuğunu simgeliyor.
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Potas buharlaşma havuzları, ABD
Utah'ın kırmızımsı kahverengi çölündeki bu elektrik mavisi havuzlar, potas olarak da bilinen potasyum klorür ekstraksiyonu için kullanılan bir yer
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Amerika Birleşik Devletleri'nde işletilen 3 potas madeni arasında en ünlüsü ve en çok fotoğrafı çekilen Utah, Moab'dadır.
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ADX Florence, ABD
Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane… Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye 'Rockies’in Alcatraz' lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından 'cehennemin daha temiz bir versiyonu' olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede.
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Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları. Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…
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51. Bölge, ABD
Nevada’daki bu gizli hava kuvvetleri üssü çok iyi korunuyor ve kimsenin içeri girmesi mümkün değil.
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Alan hareket algılayıcıları ile kaplı ve burada araçlar devriye geziyor.
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Kısaca burası yıllarca hikâyelere konu olmuş UFO’lar ve yabancı komplolarla ilgili her şeyin yapıtaşı.
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Uçak mezarlığı, ABD
Bu sıra dışı uçak mezarlığı da Google Haritalar’da keşfedildi. Arizona'da yer alıyor ve dünyanın en büyük uçak çöplüğü olarak adlandırılıyor.
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Bu yerlerin dışında dünyada neredeyse kimsenin bilmediği sıra dışı birçok yer bulunuyor. İşte görüntüsüyle şaşırtan o yerler...
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Quiraing, İskoçya
Trotternish Sırtlarının en kuzeyindeki bölge yüksek tepeleri, gizli platoları ve kaya sütunlarıyla göz dolduruyor. Staffin-Uig yolunun zirvesindeki otoparktan başlayan yürüyüş güzergâhında Duntulm Kalesi'nin kalıntıları ve çatısı saman kaplı geleneksel kulübelerin bulunduğu Skye Ada Hayatı Müzesi de yer alıyor.
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Carrick-a-Rede, İrlanda
Tek başına bir balıkçı kulübesinin ve zengin doğal hayatın bulunduğu adaya ulaşmak için 350 yıl kadar önce balıkçılar 20 metrelik bir ip köprü kurmuşlar. Ziyaretçiler bu heyecan verici köprüyü geçtikten sonra sahilde yürüyüş yapabilir ve çevredeki güzelliklerin tadını çıkarabilirler.
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Rhone ve Arve Nehirleri, İsviçre
Fransa’nın en uzun ikinci nehri olarak yolculuğuna başlayan Rhone Nehri, kendi kolu olan Arve Nehri ile kesiştiği noktada bu muazzam görüntünün ortaya çıkmasını sağlıyor.
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Danakil Çölü, Etiopya
Danakil Çölü, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Etiopya'nın kuzeydoğusund, Eritre'nin güneyinde ve Cibuti'nin kuzeybatısında yer alan bir çöl. 50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara… Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak. Burayı ziyarete gelenlerin çoğu, Erta Ale yanardağını görmeye geliyor. 600 metre yüksekliğindeki aktif yanardağ dünyanın en büyük lav kraterine sahip. Etrafında ise kükürtlü kaplıcalar, sülfat, demir oksit ve tuz birikintilerinin yol açtığı rengârenk oluşumlar göze çarpıyor.
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Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya)
Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.
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Huacachina, Peru Çölü
Lima’nın güneyinde bulunan Huacachina, çölün ortasında muhteşem gölü ile maceracı ruhlar için mükemmel bir yer. Adeta normal bir gölü andıran vaha, kum sörfü yapmak için oldukça ideal bir zemin.Çölün ortasında nefesinizi tutmaya hazır olun.
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Mount Roraima / Roraima Dağı (Venezuella)
Devasa büyüklükteki gerçeküstü bir dağ. Olağandışı bitki ve hayvanların çokluğuyla dikkat çeken bu yer dünyanın en gizemli yerlerinden biri olduğu söyleniyor.