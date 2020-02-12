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Seyahat
Anadolu Ajansı / Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 10:47, /

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

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Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

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Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

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Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

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Bazı tatilciler tabiat parkı içindeki piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

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Bu arada, yüzeyi tamamen donan göl, bölgeyi ziyaret edenlere eşsiz manzara sunuyor.

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