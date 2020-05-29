MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGöktaşı düşünce o köy akıllara geldi... 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı
GeriSeyahat Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi... 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
İHA / Fotoğraflar: İHA, DHA
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:05,

Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi... 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

2015 yılında Bingöl’ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşından 40 araç satın alacak kadar para kazanıldığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün, “Göktaşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl’e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2015 yılında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünde göktaşı düşmüş, başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. En son Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle, Sarıçiçek köyü yine akıllara geldi.

2
Abone Olgoogle-news

Bingöl'e de düşmüş olabileceğini değerlendirilen gök taşı nedeniyle gece bir çok kişi aramaya çıkmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Şu ana kadar tam olarak nereye düştüğü tespit edilemeyen göktaşı ile ilgili 2015 yılında 150 bin TL civarında meteordan para kazanan çiftçi 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün (52), iddialı konuşarak, göktaşının Bingöl’e düşmediğini, düştüğü ilde gürültü duyulmuş olması gerektiğini söyledi.

4Göktaşının düştüğü il de gürültü, ses olur
Abone Olgoogle-news

"Göktaşının düştüğü il de gürültü, ses olur"

Dün Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde göktaşı düşme olayı olduğunu anımsatan Mehmet Nezir Ergün, “2015 yılında Bingöl’e Sarıçiçek köyümüze bir göktaşı düşmüştü. Ve o göktaşını gündeme getiren vatandaşlar biri de benim.

5
Abone Olgoogle-news

Birçok ilde göktaşı düştüğü görülmüş. Bingöl’de bazı köylerde taşı aramaya çıkarken arazilere zarar vermişler. Göktaşının düştüğü il de gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl’e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı. Rastgele lütfen insanların arazilerini tarumar etmeyin” dedi.

6
Abone Olgoogle-news

“2015'te 40 araç parasına yakın taş bulundu”Köyde göktaşını bulanlardan kiminin evlendiğini, kiminin araç aldığını kiminin ise evini tamir ettiğini anımsatan Ergün, “2015 yılında göktaşı düştüğü zaman düşündüm milyonda bir görülen bir olay.

7
Abone Olgoogle-news

Öncelikle maddiyat yoktu aklımda sadece araştırmak için ve Bingöl’ün ve köyümüzün adını duyurmak için topladım. Para ile satıldığını öğrendim. Ben, köydekiler ve sadece köydekiler de değil merkezden, çevre illerden de gelenler oldu o zaman.

8
Abone Olgoogle-news

Yani nasibi olan buldu. Sadece bizim köyde 40 araç parasına yakın taş bulundu.

9
Abone Olgoogle-news

Kimi evini tamir etti, kimisi nişanlandı, kimisi evlendi. Çok da güzel bir durumdu. Kimin nasibin de varsa o buldu işte” ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi